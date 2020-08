Qatar Airways prosegue a ricostruire il network con oltre 550 voli settimanali verso oltre 85 destinazioni

Qatar Airways continua a guidare la ripresa del settore. Nel mese di agosto la compagnia aerea ha già annunciato la ripresa di otto destinazioni, tra cui: Adelaide (voli bisettimanali iniziati il 16 agosto), Auckland (voli trisettimanali via Brisbane a partire dal 18 agosto), Houston (voli trisettimanali a partire dal 2 settembre che aumentano a quattro a settimana dal 15 settembre), Kigali (voli trisettimanali iniziati il 3 agosto), London Gatwick (voli giornalieri a partire dal 20 agosto), Nairobi (doppi voli giornalieri iniziati il 3 agosto), Philadelphia (voli trisettimanali a partire dal 16 settembre), Sialkot (voli trisettimanali a partire dal 1° settembre).

Le continue operazioni della compagnia aerea durante la pandemia e la sua varietà di aeromobili efficienti in termini di consumo di carburante le hanno anche consentito di aumentare rapidamente le frequenze, offrendo ai passeggeri opzioni di viaggio più flessibili verso molte destinazioni, tra cui: Ankara (giornaliero dal 1° settembre), Cebu (giornaliero dal 12 agosto), Clark (sei voli a settimana dal 12 agosto), Dhaka (cinque voli settimanali dal 23 agosto), Islamabad, Karachi e Lahore (due voli al giorno dal 10 agosto), Istanbul SAW (11 voli settimanali dal 20 agosto, poi tre voli al giorno dal 1° settembre), Jakarta (due voli al giorno dal 17 agosto), Kuala Lumpur (due voli al giorno dal 17 agosto), Los Angeles (giornaliero dal 12 agosto), New York JFK (due voli ogni giorno dal 1° settembre).

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Dall’inizio della pandemia la rete di Qatar Airways non è mai scesa al di sotto delle 30 destinazioni, con servizi continui verso i cinque continenti. La nostra compagnia aerea è leader del settore nell’offrire ai passeggeri più scelta e maggiore flessibilità. Abbiamo anche implementato le misure di sicurezza e igiene più avanzate a bordo”.

Riguardo il Regno Unito, Qatar Airways continua a fornire connettività globale, con la ripresa dei voli giornalieri per London Gatwick a partire dal 20 agosto 2020. I voli saranno operati dal Boeing 787 Dreamliner della compagnia, che offre 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class. La ripresa dei servizi verso London Gatwick vedrà le operazioni della compagnia aerea nel Regno Unito espandersi a 45 voli settimanali verso quattro gateway, con le seguenti operazioni settimanali: Edimburgo (tre voli settimanali), London Gatwick (voli giornalieri), London Heathrow (tre voli giornalieri), Manchester (due voli giornalieri).

Con una delle flotte a lungo raggio più giovani, la compagnia aerea è stata in grado di adattare i suoi piani e riprendere rapidamente le rotte per ricostruire la sua rete globale. Ottimizzando il suo mix di aeromobili e mettendo a terra la sua flotta A380, la compagnia aerea continua a volare solo gli aeromobili della giusta dimensione su tutte le rotte, riducendo il suo impatto ambientale e offrendo una capacità ragionevole e responsabile, per soddisfare sia la domanda passeggeri che cargo.

Qatar Airways ha pagato oltre $1,2 miliardi di rimborsi a quasi 600.000 passeggeri da marzo, dimostrando il suo impegno a onorare i propri obblighi nei confronti dei passeggeri che hanno bisogno di cambiare i loro piani a causa dell’impatto della pandemia COVID-19 sui viaggi globali. Nel contesto di un numero senza precedenti di richieste di rimborso, Qatar Airways ha lavorato duramente per elaborare quasi tutti i rimborsi richiesti da marzo 2020 (96%).

(Ufficio Stampa Qatar Airways)