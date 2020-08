News Brevi – 22.08.2020

ACI WORLD: SOSTITUIRE LE MISURE DI QUARANTENA CON UN ROBUSTO PROGRAMMA DI TEST – Airports Council International (ACI) World ha invitato i governi a seguire un protocollo robusto e coerente per i test, che dovrebbero essere implementati quando necessario e come alternativa ai requisiti di ampia portata per la quarantena. ACI richiederà che ICAO elabori raccomandazioni risk based per gli Stati, informate da esperti scientifici e sanitari. Le misure dovrebbero essere applicate solo ai passeggeri tra paesi in cui vi è un rischio significativo e solo per il tempo necessario a garantire la salute pubblica e la fiducia dei passeggeri. L’impatto della crisi attuale è stato devastante per l’industria aeronautica e ACI ritiene che sia necessaria un’azione urgente da parte dei governi per allineare le misure pratiche basate sul rischio, per consentire al settore dell’aviazione di riavviarsi in modo coordinato, fornendo al contempo rassicurazione ai viaggiatori. “Le misure nazionali unilaterali, in particolare il requisito di quarantena, stanno danneggiando sia l’industria che la fiducia dei passeggeri”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Le misure di quarantena non necessarie sono particolarmente dannose per la fiducia dei passeggeri poiché i viaggiatori aerei internazionali non hanno alcuna garanzia che saranno in grado di tornare al loro luogo di partenza per continuare la loro vita quotidiana. Misure armonizzate e un approccio basato sul rischio che si basa su prove scientifiche aiuteranno a ripristinare la fiducia dei viaggiatori e sosterranno la ripresa economica dell’ecosistema dell’aviazione”.

DELTA AUMENTA I VOLI TRANSATLANTICI E TRANSPACIFICI – Mentre Delta lavora per riavviare il servizio, i clienti vedranno più voli transatlantici e transpacifici verso le principali destinazioni business e leisure per l’inverno 2020-2021 e la stagione estiva 2021. Mentre la compagnia aerea si aspetta che il recupero del livello pre-COVID per i voli internazionali continui a rimanere indietro negli Stati Uniti, Delta prevede di aggiungere oltre 50 voli transoceanici la prossima estate, rispetto al programma dell’estate 2020. Delta opererà con una flotta più efficiente e aggiornata di Airbus A350-900, A330-900neo e Boeing 767 ricondizionati, a seguito del ritiro dei suoi Boeing 777 entro la fine di ottobre 2020. Riguardo il mercato transatlantico dall’inverno 2020-2021 all’estate 2021, Delta riprenderà il servizio verso diversi importanti mercati business e leisure, incluso un potenziamento nel suo hub di New York JFK. A settembre, Delta riprenderà: Atlanta – Lagos, Boston – Londra Heathrow, New York JFK – Accra, New York JFK – Barcellona, New York JFK – Madrid, New York JFK – Roma (FCO). A ottobre, Delta aggiungerà: New York JFK – Bruxelles, New York JFK – Dublin, New York JFK – Francoforte, New York JFK – Zurigo, Seattle – Parigi-Charles de Gaulle. Il servizio tra Boston e Parigi tornerà a novembre. Dopo la ripresa del servizio in autunno, Delta prevede di mantenere un programma simile attraverso l’Atlantico fino all’inverno 2021. Delta Air Lines ha ricominciato ad operare il 3 agosto 2020 il volo da Milano Malpensa a New York JFK, operativo tre giorni a settimana (leggi anche qui).

ACI WORLD LANCIA L’APP CHECK & FLY – Airports Council International (ACI) World ha lanciato una nuova app per smartphone che fornisce ai passeggeri informazioni sulle misure sanitarie in atto nei singoli aeroporti di tutto il mondo. Man mano che le restrizioni ai viaggi vengono gradualmente eliminate, molte nuove misure relative alla salute sono state implementate negli aeroporti in risposta al COVID-19. L’app Check & Fly offre agli aeroporti un modo per comunicare direttamente ai passeggeri cosa aspettarsi quando pianificano di viaggiare, aiutandoli a soddisfare qualsiasi esigenza e rendendo i loro viaggi più agevoli ed efficienti. L’app integra l’ACI Airport Health Accreditation programme. Check & Fly è stata sviluppata in collaborazione con i membri dell’Airport IT World Standing Committee di ACI ed è disponibile su Apple App Store in questa fase. I dati sono disponibili anche tramite un’API (Application Programming Interface) basata sullo standard ACRIS (Aviation Community Recommended Information Services) che consente a terze parti, come compagnie aeree e sviluppatori di app, di accedere ai dati. Oltre all’app e all’API, per aiutare gli aeroporti a comunicare con i passeggeri, ACI sta sviluppando un portale web in cui i passeggeri possono accedere direttamente alle informazioni sulle misure in atto nei singoli aeroporti.

ICAO SOSTIENE LE INIZIATIVE DI IATA E ACI PER L’APPLICAZIONE DELLE CART GUIDELINES – L’implementazione delle raccomandazioni armonizzate a livello globale sviluppate dalla ICAO Council Aviation Recovery Taskforce (CART) ha fatto un passo avanti questa settimana, attraverso il lancio di iniziative di supporto per le compagnie aeree e gli aeroporti rispettivamente da IATA e ACI. IATA ha lanciato una checklist che mira a supportare le compagnie aeree che vogliono implementare le linee guida ICAO attraverso autovalutazioni (leggi anche qui), mentre ACI ha lanciato il suo “Airport Health Accreditation Program”, che valuta le misure e le procedure sanitarie degli aeroporti rispetto alle raccomandazioni CART (leggi anche qui). Entrambe le iniziative sono state ufficialmente sostenute dall’ICAO.

NUOVA NOMINA IN ACI WORLD – Airports Council International (ACI) World ha annunciato che Thomas Romig, attualmente Head of Operations Control and Development at Geneva Airport, succederà al fedele sostenitore di ACI David Gamper come Director, Safety, Operations and Technical Affairs. Thomas Romig entrerà in ACI World il 2 novembre. Il ritiro di Gamper segnerà la fine di un’era per ACI World, dato che era con l’organizzazione dal 1992. Per Romig, segna un ritorno in ACI poiché ha servito come Manager, Safety, IT and Cargo nel team di Gamper tra il 2003 e il 2008.

IATA: IMPORTANTE STEP PER LA RIPRESA IN COLOMBIA – L’International Air Transport Association (IATA) accoglie con favore l’annuncio del presidente colombiano di riaprire 15 aeroporti a settembre, compreso Bogotà. Questo è un passo importante per il necessario riavvio dell’aviazione nel paese. “Il trasporto aereo è un servizio pubblico essenziale di cui le persone hanno bisogno. La prospettiva di riavviare l’aviazione è una buona notizia che consentirà la ripresa della mobilità e dell’integrazione del Paese. Con questa decisione, il settore e la sua vasta catena di valore, che include turismo e commercio in Colombia, possono iniziare a ricostruirsi. Sebbene questo sia il primo passo verso una riapertura totale, chiediamo al governo di continuare i canali di comunicazione aperti con l’industria e di avviare il processo per riattivare anche i voli internazionali”, ha affermato Peter Cerdá, IATA’s Regional Vice President for the Americas.

IATA: ACCOGLIAMO CON FAVORE L’ANNUNCIO DI SINGAPORE SULLE BORDER MEASURES – L’International Air Transport Association (IATA) ha accolto con favore l’annuncio di Singapore sull’allentamento delle misure alle frontiere per l’ingresso nel paese. “COVID-19 ha inferto un duro colpo al settore del trasporto aereo e la strada per la ripresa sarà lunga e lenta. La nostra ultima previsione indica che la domanda di viaggi non tornerà ai livelli del 2019 fino al 2024, un anno dopo rispetto a quanto previsto in precedenza. La chiave per la ripresa è l’apertura delle frontiere e l’eliminazione delle restrizioni di viaggio e di misure come la quarantena. L’annuncio di oggi è positivo e un passo nella giusta direzione. Ci auguriamo di lavorare a stretto contatto con il governo in modo che l’industria aeronautica di Singapore possa riavviarsi in sicurezza, mitigando al contempo la possibilità di trasmissione COVID-19. Esortiamo gli altri stati della regione a cercare modi per riprendere i viaggi internazionali in sicurezza, anche attraverso l’implementazione di travel bubbles”, ha affermato Conrad Clifford, IATA’s Regional Vice President for Asia-Pacific.

PRATT & WHITNEY SOSTIENE L’APPRENDIMENTO ONLINE NELL’EAST HARTFORD – L’apprendimento è diventato più facile per gli studenti dell’East Hartford grazie a una donazione di Pratt & Whitney. Il contributo di Pratt & Whitney consentirà di acquistare quasi 220 Chromebook che possono essere messi immediatamente in servizio nelle case degli studenti. In tutto, il sistema scolastico ha identificato 400 studenti senza accesso alla tecnologia per l’apprendimento online da casa. “East Hartford è la casa di Pratt & Whitney da 95 anni e, tra le cose che la nostra azienda sta facendo per aiutare durante questa pandemia, volevamo fare una differenza positiva per studenti e famiglie proprio qui, aiutando questi studenti e i loro educatori”, ha affermato Jill Albertelli, senior vice president of Transformation & Strategy, Pratt & Whitney.

BOMBARDIER ANNUNCIA LA CHIUSURA DELLA SENIOR SEURED CREDIT FACILITY – Bombardier ha annunciato di aver chiuso con successo la three-year $1.0 billion senior secured term loan facility precedentemente annunciata con HPS Investment Partners. Avrà un utilizzo minimo di $750 milioni e una durata di tre anni. Bombardier avrà il diritto di pagare anticipatamente volontariamente l’importo residuo della facility. Inoltre, il completamento della vendita di Bombardier Transportation richiederà a Bombardier di fare un’offerta per rimborsare il 50% dell’outstanding principal amount della facility.