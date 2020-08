Delta ripristina più voli del suo network transatlantico per il prossimo inverno e l’estate 2021

Delta ha iniziato a ripristinare il suo network globale, coerentemente con la revoca delle restrizioni di viaggio e il ritorno graduale della domanda. I passeggeri della compagnia aerea potranno contare sulla ripresa di più voli transatlantici e transpacifici a lungo raggio verso destinazioni business e leisure, per l’inverno 2020/2021 e l’estate 2021.

Benché Delta preveda che il ritorno ai livelli pre-COVID per i voli internazionali sarà più lento rispetto a quello dei voli domestici negli USA, la compagnia ha in programma di aggiungere più di 50 voli transoceanici per la prossima estate rispetto all’orario estivo 2020.

Delta concentrerà le proprie forze sui suoi mercati chiave e offrirà ai passeggeri, con il supporto dei suoi partner, un vasto numero di voli in coincidenza.

“Sebbene permangano ostacoli significativi nella lotta globale contro la pandemia, siamo pronti a far sì che i nostri clienti possano viaggiare raggiungendo i luoghi e le persone che vogliono rivedere, e approfittare delle opportunità e delle esperienze che desiderano vivere”, ha affermato Joe Esposito, S.V.P. – Network Planning di Delta. “I passeggeri che volano a livello internazionale troveranno una flotta modernizzata con le nostre cabine più nuove, e vivranno un’esperienza di viaggio che mette al primo posto la loro salute e quella dei nostri dipendenti, dal momento del check-in a quello del ritiro bagagli”.

L’orario Delta rimane soggetto ai cambiamenti dovuti alla natura in evoluzione del COVID-19, alla domanda del mercato, alle regolamentazioni governative di viaggio e alle linee guida federali. Le date specifiche per il ripristino dei voli possono variare per rotte precedentemente sospese, a causa di restrizioni di viaggio e altri requisiti operativi. La compagnia si riserva di prendere una decisione sul ripristino di ulteriori collegamenti su altre rotte in data futura.

Delta ha intenzione di aumentare i voli sul mercato transatlantico a partire dall’inverno 2020/2021 fino all’estate 2021.

Il piano dei voli include la ripresa, a settembre, del collegamento da Roma Fiumicino all’aeroporto di New York-JFK, operato tre volte a settimana, che saliranno a cinque durante il mese di ottobre. Il collegamento si aggiunge a quello da Milano Malpensa a New York-JFK, già operativo dall’inizio di agosto (leggi anche qui). Anche per quest’ultimo volo è previsto un aumento di frequenza dalle attuali tre volte a settimana alle cinque programmate per il mese di ottobre.

Nella stessa regione, tra i mesi di settembre e ottobre, Delta riprenderà i collegamenti verso i principali mercati business e leisure, inclusa una crescita nel suo hub di New York-JFK.

In settembre, Delta ripristinerà anche i voli da New York-JFK per Accra, Barcellona e Madrid; i voli da Atlanta per Lagos e i voli da Boston per London Heathrow.

In ottobre, Delta riprenderà a volare da New York-JFK per Bruxelles, Dublino, Francoforte, Zurigo e da Seattle per Parigi Charles de Gaulle. Il collegamento da Boston a Parigi verrà ripristinato nel mese di novembre 2020.

A seguito della ripresa dei voli in autunno, Delta prevede di mantenere un operativo simile per la regione transatlantica per tutto l’inverno 2021.

Per quanto riguarda la prossima estate, Delta prevede di operare voli giornalieri da Roma Fiumicino per Atlanta e da Venezia per New York-JFK.

La compagnia incrementerà il servizio hub-to-hub tra l’Europa agli Stati Uniti, offrendo collegamenti giornalieri non-stop da Amsterdam, Parigi Charles de Gaulle e Londra Heathrow per Atlanta, Boston, Detroit, New York-JFK e Minneapolis. I passeggeri avranno inoltre a disposizione voli giornalieri da Amsterdam e Parigi per Seattle e Salt Lake City.

Da Parigi si potrà inoltre volare a Los Angeles. Inoltre, Delta tornerà a collegare Parigi a Cincinnati e Raleigh-Durham, e Amsterdam a Portland. Delta continua ad impegnarsi per garantire che i passeggeri provenienti dall’Europa possano usufruire di collegamenti transatlantici convenienti grazie ai gateway della compagnia ad Atlanta, Boston e New York-JFK.

Coloro che stanno prendendo in considerazione di volare in futuro – a livello internazionale o all’interno degli Stati Uniti – possono contare sui protocolli multilivello Delta relativi alla salute e alla sicurezza, che garantiscono ai passeggeri di viaggiare serenamente. Questi includono, fra le altre cose:

– Igienizzazione di tutta la flotta con spray elettrostatico prima della partenza e disinfezione accurata dei punti ad elevato numero di contatto su tutto l’aeromobile;

– Utilizzo di un sistema di circolazione dell’aria di ultima generazione, con filtri HEPA che catturano più del 99,99% delle particelle, virus inclusi;

– Blocco di tutti i posti centrali e numero limitato di passeggeri per voli fino al 6 gennaio 2021;

– Obbligo di indossare la mascherina in tutto l’aeroporto, nelle lounge Delta Sky Club e a bordo dell’aeromobile.

Anche i vettori partner di Delta hanno introdotto protocolli che garantiscono ai passeggeri un’esperienza di viaggio sicura, senza interruzioni e senza problemi dall’inizio alla fine. Aggiornamenti regolari su questo tema vengono caricati sui rispettivi siti internet, in linea con la ripresa dei collegamenti.

Delta ha, inoltre, esteso la possibilità di modificare il proprio biglietto senza penali per voli acquistati entro il 30 settembre 2020, nel caso che i passeggeri vogliano cambiare i propri piani di viaggio.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)