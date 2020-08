News Brevi – 24.08.2020

QANTAS GROUP ANNUNCIA UNA RIDUZIONE DEL MANAGEMENT – Qantas Group ha annunciato oggi una riduzione del suo Group Management Committee, in quanto continua a rispondere alla crescente crisi COVID-19. Il CEO of Qantas International, Tino La Spina, lascerà il Gruppo alla luce di quella che probabilmente sarà la prolungata messa a terra di questa parte della compagnia aerea. Le responsabilità attualmente detenute da La Spina verranno trasferite al CEO di Qantas Domestic, Andrew David. Il ruolo di David cambierà di conseguenza, aggiungendo la responsabilità per Qantas International, oltre alla sua attuale responsabilità per Qantas Domestic e Qantas Freight, riportando al CEO del Gruppo, Alan Joyce. John Gissing (Group Executive of Associated Airlines and Services) continuerà ad avere la responsabilità del vettore regionale, QantasLink. Joyce ha dichiarato: “La crisi COVID ci costringe a ripensare la nostra attività a tutti i livelli. È sempre più chiaro che i nostri voli internazionali rimarranno bloccati almeno fino alla metà del 2021 e ci vorranno anni prima che l’attività torni a quello che era prima. In queste circostanze, abbiamo deciso di consolidare le domestic and international business units sotto un unico divisional CEO. Tino ha svolto un lavoro eccellente durante i suoi 14 anni in Qantas. So di parlare per il resto dell’executive team e per il Board, ringraziandolo per l’enorme contributo che ha dato, in particolare come Deputy CFO e poi CFO per la maggior parte del tempo”. Il cambiamento annunciato oggi entrerà in vigore il 1° settembre 2020.

GULFSTREAM: NUOVO SERVICE CENTER IN PALM BEACH – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato l’apertura ufficiale di un nuovo new company-owned service center presso il Palm Beach International Airport. La struttura, condivisa con Jet Aviation, avrà un hangar per ogni azienda e uno spazio ufficio condiviso. “Gulfstream è presente a Palm Beach da quasi 20 anni con la capacità di ospitare tutti i modelli Gulfstream”, ha affermato Derek Zimmerman, presidente, Gulfstream Customer Support. “Siamo entusiasti di aprire una struttura all’avanguardia che offrirà un servizio di prima classe a un maggior numero di aeromobili Gulfstream contemporaneamente. Il Palm Beach service center è ben posizionato per supportare i clienti nei mercati nazionali e internazionali, incluso il Sud America”. La struttura può ospitare fino a sette aeromobili Gulfstream G650ER o G650. Offre un’ampia gamma di servizi, comprese major inspections, structural modifications and repairs, major avionics installations and system upgrades. È una certified U.S. Federal Aviation Administration and European Union Aviation Safety Agency repair station e dispone di maintenance approvals da Argentina, Aruba, Bahamas, Bermuda, Brasile, Burundi, Canada, Isole Cayman, Isola di Man, Messico, Perù, San Marino e Venezuela. Palm Beach è uno dei nuovi service centers nel Gulfstream Customer Support network. Nel 2019 Gulfstream ha aperto una struttura a Van Nuys, California, e si è espansa ad Appleton, Wisconsin e Savannah. Gulfstream ha recentemente iniziato ad operare un service center di nuova costruzione a Farnborough, in Inghilterra.