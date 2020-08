News Brevi – 28.08.2020

LUFTHANSA: RIMBORSATI OLTRE 2,5 MILIARDI DI EURO – Nell’anno in corso, le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno finora rimborsato oltre 2,5 miliardi di euro, per un totale di 5,6 milioni di clienti (al 24 agosto 2020). Solo negli ultimi sette giorni sono state elaborate e pagate 140.000 richieste di rimborso. L’elaborazione e il pagamento di tutte le richieste di rimborso per la prima metà dell’anno è previsto entro la fine di agosto. I clienti possono anche adattare in modo flessibile i loro piani di viaggio. Tutte le tariffe di Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines possono essere riprenotate tutte le volte che lo si desidera gratuitamente. Questo vale in tutto il mondo per nuove prenotazioni su rotte a corto, medio e lungo raggio (leggi anche qui).

AMERICAN AIRLINES: TRAVEL ALERT PER L’URAGANO LAURA – American Airlines sta monitorando da vicino l’uragano Laura, che sta colpendo diverse comunità servite dalla compagnia aerea. American ha emesso un travel alert, consentendo ai clienti i cui piani di viaggio sono stati colpiti di riprenotare senza costi di modifica. I clienti possono riprogrammare il loro viaggio su aa.com. Se un cliente sceglie di non volare da/verso un aeroporto coperto dall’attuale avviso, American rinuncerà alle spese di modifica per viaggi futuri. I clienti sono inoltre incoraggiati a controllare lo stato del loro volo su aa.com. Se un volo American è stato cancellato o eccessivamente ritardato, i clienti possono cancellare il loro itinerario e richiedere un rimborso visitando il sito web. I clienti che hanno prenotato tramite un’agenzia di viaggi devono contattare direttamente la loro agenzia di viaggi. Per assistere i clienti che hanno scelto di evacuare per via aerea, American ha aggiunto tariffe last minute ridotte per le città che saranno colpite dall’uragano Laura. American collabora con la Croce Rossa americana da molti anni. Nell’ultima settimana, la Croce Rossa ha lavorato per preparare le aree che potrebbero essere interessate. Mentre l’uragano Laura continua il suo percorso, la Croce Rossa è pronta ad assistere fino a 100.000 persone nelle aree colpite.

DELTA PROSEGUE A MONITORARE L’URAGANO LAURA – I Delta teams negli Operations and Customer Center continuano a monitorare attivamente il percorso previsto dell’uragano Laura, mentre continua a spingersi a nord attraverso la Louisiana e nelle aree dell’Arkansas e del Tennessee. La compagnia aerea ha esteso la weather waiver e ha ridotto le tariffe per undici aeroporti nel percorso previsto dalla tempesta, per fornire ai clienti flessibilità di viaggio. Delta ha annullato in modo proattivo determinati voli prima dell’impatto della tempesta e i team operativi di Delta continuano a tenere d’occhio la situazione, apportando modifiche se necessario. Come sempre, i clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del loro volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere aggiornamenti inviati direttamente al proprio dispositivo mobile o tramite e-mail.

DELTA SVELA IL NUOVO SALT LAKE CITY INTERNATIONAL AIRPORT – Giovedì, Delta si è unita a dignitari statali e locali, ospiti speciali e dirigenti del Salt Lake City International Airport per svelare la prima fase del nuovo Salt Lake City airport. Delta celebrerà l’apertura ufficiale del nuovo aeroporto il 15 settembre con una vetrina sul nuovo e più grande Sky Club e il lancio di operazioni che prevedono soluzioni innovative per i clienti. Scott Santoro, Delta’s Vice President of Sales for the West Coast: “Negli ultimi 60 anni Delta è rimasta un partner costante e strategico per Salt Lake City International Airport e ora siamo riuniti per celebrare il nuovo gold standard per i viaggiatori che arrivano o attraversano questa grande regione. Per tutti noi di Delta, questo incredibile spazio è più di un concourse o la più grande nuova costruzione negli Western United States da oltre 25 anni. Consolida Delta come la compagnia aerea preferita per i passeggeri che viaggiano da, per e attraverso Salt Lake, sia per viaggi d’affari che di piacere, per gli anni a venire”. Il supporto di Delta alla costruzione del nuovo aeroporto di Salt Lake City fa parte della strategia in corso della compagnia aerea per modernizzare le hub infrastructure e la customer experience, investendo più di $12 miliardi in progetti aeroportuali che includono anche LAX e LGA.

BOEING DONA 10,6 MILIONI DI DOLLARI PER L’EQUITA’ E LA GIUSTIZIA SOCIALE – Boeing ha donato 10,6 milioni di dollari a un gruppo di 20 organizzazioni non profit che lavorano per affrontare l’equità razziale e la giustizia sociale negli Stati Uniti. Il pacchetto di finanziamenti fa parte dell’impegno pluriennale precedentemente annunciato dalla società, che include un mix di sovvenzioni a livello locale e nazionale, volte ad aumentare il numero di studenti svantaggiati che perseguono l’istruzione in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), diversificandio l’aerospace talent pipeline. “In Boeing, riconosciamo l’effetto che il razzismo e l’ingiustizia sociale hanno avuto sulle persone di colore, in particolare le comunità nere qui negli Stati Uniti”, ha affermato David Calhoun, presidente e CEO di Boeing. “Mentre lavoriamo internamente per affrontare questi problemi, rimaniamo anche concentrati sull’affrontare le cause e gli impatti del razzismo e della disuguaglianza sociale nelle comunità in cui vivono e lavorano i nostri dipendenti. Con l’impegno finanziario di oggi per questo gruppo di partner senza scopo di lucro, speriamo che insieme, possiamo iniziare a fare reali progressi nella nostra continua ricerca dell’uguaglianza”.

IL CEO DI BOEING DELINEA IL RACIAL EQUITY ACTION PLAN – Il presidente e CEO di Boeing Dave Calhoun ha rilasciato una lettera ai dipendenti in merito al piano d’azione per l’equità razziale dell’azienda. Tra le altre cose afferma: “Nello specifico, stiamo concentrando le nostre azioni in tre aree: creare inclusione ed equità per tutti, ci impegniamo a creare team diversificati e a ritenerci responsabili di processi equi che promuovano fiducia e trasparenza; affrontare il razzismo frontalmente, ci aspettiamo che tutti i dipendenti agiscano con integrità, promuovano la diversità e l’inclusione e si trattino a vicenda con fiducia e rispetto; costruire e sostenere una coalizione tra comunità e fornitori, oggi abbiamo annunciato investimenti per un totale di 10 milioni di dollari a sostegno di programmi e organizzazioni non profit per l’equità razziale e la giustizia sociale negli Stati Uniti. Tra i nostri fornitori, faremo leva sul brand Boeing e sul potere d’acquisto per garantire che l’ecosistema in cui viviamo, reclutiamo e lavoriamo sia allineato ai nostri valori. E continueremo a costruire sul nostro supporto di fornitori di minoranza. Ci riteniamo responsabili di queste azioni. Per assicurarci di vedere progressi, tutti i manager stabiliranno una priorità aziendale sull’inclusione e tutti i dirigenti saranno responsabili nell’aiutare l’azienda a raggiungere i suoi obiettivi di rappresentanza. Ma per avere successo, dobbiamo tutti unirci e impegnarci in queste azioni, uniti in Boeing dalla nostra visione condivisa di inclusione ed equità razziale”.