IATA chiede frontiere aperte e misure di soccorso

L’International Air Transport Association (IATA) chiede ai governi di lavorare insieme per trovare urgentemente modi per ristabilire la connettività globale, riaprendo le frontiere e proseguendo con le misure di soccorso, per sostenere le compagnie aeree durante la crisi COVID-19.

“L’appello di IATA riflette la profonda frustrazione del settore poiché le politiche governative come la chiusura dei confini, le restrizioni di viaggio e le quarantene continuano ad annientare la domanda di viaggi. Ciò è stato evidente in una deludente stagione estiva di punta, che ha visto miglioramenti minimi rispetto al periodo maggio-giugno, poiché quattro potenziali viaggiatori su cinque sono rimasti a casa, in base al confronto con il periodo di un anno fa”, afferma IATA.

Il traffico totale di luglio 2020 è stato del 79,8% inferiore ai livelli del 2019, il traffico internazionale a luglio 2020 è stato del 91,9% inferiore ai livelli del 2019.

“La protezione dei propri cittadini deve essere la massima priorità dei governi. Ma troppi governi stanno combattendo una pandemia globale in isolamento con l’idea che la chiusura delle frontiere sia l’unica soluzione. È tempo che i governi lavorino insieme per attuare misure che consentano la ripresa della vita economica e sociale, controllando la diffusione del virus”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

In particolare, IATA chiede ai governi di cogliere la gravità della crisi che deve affrontare l’industria del trasporto aereo e le sue conseguenze per i loro cittadini. IATA esorta i governi a concentrare la loro attenzione su queste questioni chiave: riapertura dei confini; continuare le misure di soccorso; leadership globale.

“Le compagnie aeree sono state in gran parte bloccate per un semestre. E la situazione non sta migliorando. In molti casi, infatti, sta andando nella direzione sbagliata. Vediamo i governi sostituire le chiusure delle frontiere con la quarantena per i viaggiatori aerei. Nessuno dei due ripristinerà viaggi o lavoro. Peggio ancora, i governi stanno modificando i requisiti di ingresso con poco preavviso ai viaggiatori o coordinamento con i loro partner commerciali. Questa incertezza distrugge la domanda. Il dieci per cento dell’economia globale è sostenuta da viaggi e turismo; i governi devono fare di meglio per riavviarlo”, ha detto de Juniac.

Il prerequisito per aprire le frontiere è l’ICAO Take-off guidance. Inoltre, IATA propone travel bubbles per mitigare i rischi tra mercati specifici e prevede un uso molto più ampio e strategico dei test COVID-19, poiché la tecnologia migliora l’accuratezza, la velocità e la scalabilità. “Nessun governo vuole importare COVID-19. Allo stesso modo, nessun governo dovrebbe voler vedere le difficoltà economiche e gli impatti sulla salute associati della disoccupazione di massa. Per superare con successo questa crisi è necessaria un’attenta gestione del rischio con misure efficaci. Se le politiche del governo si concentrano sul consentire un riavvio sicuro, l’aviazione è ben preparata a fornire risultati. La gestione del rischio è una disciplina ben sviluppata su cui le compagnie aeree fanno affidamento per mantenere i viaggi sicuri e protetti”, ha affermato de Juniac.

IATA propone un piano d’azione in tre punti per i governi per riaprire in sicurezza i confini come segue: attuare universalmente la ICAO Take-off guidance; basarsi sul solido lavoro dell’ICAO Council’s Aviation Recovery Task Force (CART), sviluppando un quadro comune concordato per gli stati da utilizzare per coordinare la riapertura sicura dei loro confini all’aviazione; sviluppare misure di test COVID-19 che consentiranno la riapertura dei confini riducendo il rischio di importazione di COVID-19 a ciò che è accettabile per le autorità sanitarie pubbliche con accuratezza, velocità e scalabilità, che soddisfano anche i requisiti rigorosi per l’incorporazione nel processo di viaggio.

“Molte compagnie aeree non avranno i mezzi finanziari per sopravvivere a un arresto a tempo indeterminato che, per molti, supera già il semestre. In questi tempi straordinari, i governi dovranno continuare con misure di soccorso finanziarie e di altro tipo nella massima misura possibile”, ha affermato de Juniac. IATA esorta i governi a concentrare le misure di soccorso in due aree: aiuto finanziario e sollevamento normativo.

Molti governi, tra cui Cina, Brasile, Messico, Singapore, Australia e Nuova Zelanda, hanno concesso deroghe per la stagione invernale 2020 (ottobre 2020-marzo 2021) riconoscendo i severi vincoli sui programmi di pianificazione durante questo periodo di estrema interruzione. “Il ritardo della Commissione europea nel concedere una deroga alla 80-20 slot rule per la stagione invernale dell’emisfero settentrionale è un problema per tutti. Le compagnie aeree e gli aeroporti si agiteranno mentre l’incertezza dei consumatori non farà che aumentare. Mentre la Commissione torna dalle sue attività estive, la concessione di una deroga per l’intera stagione dovrebbe essere in cima alla lista delle priorità dell’aviazione”, ha affermato de Juniac.

“I governi hanno collaborato per definire le linee guida per un riavvio sicuro dell’aviazione, ma non hanno collaborato per far sì che avvenga effettivamente un riavvio. Ecco perché il 90% dei voli internazionali si è fermato. La domanda c’è. Quando i confini si aprono senza quarantena, le persone volano. Ma c’è troppa incertezza nel modo in cui i governi stanno gestendo la situazione perché i passeggeri possano ricostruire la fiducia necessaria per viaggiare. In effetti, ciò che sta uccidendo l’aviazione è il fatto che i governi non gestiscono i rischi dell’apertura delle frontiere. Invece, stanno mantenendo la mobilità globale bloccata. Se continua così, il danno alla connettività globale potrebbe diventare irreparabile, il che genererà le sue gravi conseguenze per le economie e la salute pubblica. I protocolli globali per il riavvio sicuro dell’aviazione sono stati concordati e nessun settore ha la stessa esperienza nell’attuazione di programmi di sicurezza globale come l’aviazione. Ma abbiamo bisogno che i governi assumano la leadership per gestire i rischi e adottare una mentalità per non essere sconfitti da questo virus. Quindi, con test, tecnologia, scienza e determinazione possiamo riaprire i confini e far muovere di nuovo il mondo”, ha concluso de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)