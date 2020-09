News Brevi – 01.09.2020

RYANAIR: OFFERTA CON POSTI IN VENDITA A 5 EURO – Ryanair lancia oggi, martedì 1 settembre, la sua più grande offerta del 2020, con posti al prezzo di €5, che durerà solo per 48 ore. Per usufruire di queste tariffe speciali i clienti devono visitare il sito web Ryanair.com per prenotare i voli prima della mezzanotte di mercoledì 2 settembre, per una vacanza a settembre e ottobre. Dara Brady di Ryanair ha dichiarato: “Per sole 48 ore lanceremo una super offerta su tantissimi posti. I clienti possono prenotare voli al prezzo di 5€ in molte delle nostre 240 destinazioni, verso le migliori destinazioni di vacanza in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Per usufruire di queste tariffe speciali i clienti devono essere veloci e visitare il sito web Ryanair.com per prenotare i loro voli prima della mezzanotte di mercoledì 2 settembre per i viaggi a settembre e ottobre”.

AMERICAN AIRLINES MIGLIORA LA TRAVEL EXPERIENCE – American Airlines Group sta rendendo i viaggi più facili e meno complicati per i clienti. Queste nuove iniziative a misura di cliente offrono ai viaggiatori ancora più flessibilità quando viaggiano su American. “In un mondo in costante cambiamento, American è risoluta nel prendersi cura dei clienti in tutti i punti del loro viaggio”, ha affermato Vasu Raja, Chief Revenue Officer di American. Niente più costi di modifica: le change fees per tutti i voli nazionali e internazionali a corto raggio con tariffe Premium Cabin e la maggior parte delle Main Cabin fares saranno eliminate. Fly standby for free: tutti i clienti avranno la possibilità di volare standby sui voli precedenti per la stessa destinazione lo stesso giorno senza alcun costo a partire dal 1° ottobre 2020. Basic Economy: le tariffe Basic Economy ora offrono la possibilità di personalizzare l’esperienza di viaggio, inclusi upgrade, Preferred and Main Cabin Extra seats, imbarco prioritario e same-day flight changes. Stessi vantaggi AAdvantage durante il viaggio, indipendentemente dalla tariffa: gli AAdvantage elite members potranno applicare i loro attuali travel benefits su tutti i biglietti, incluso l’acquisto di una Basic Economy fare.

NUOVO ACCORDO TRA ICAO E UNOCT – L’ICAO Secretary General, Dr. Fang Liu, si è unito all’UN Office of Counter-Terrorism (UNOCT) Under-Secretary-General Mr. Vladimir Voronkov nella formalizzazione di un nuovo importante Memorandum of Agreement (MoA), volto a costruire la capacità degli stati membri di individuare e indagare su reati di terrorismo e altri reati gravi attraverso la raccolta e l’analisi di Advance Passenger Information (API) and Passenger Name Record (PNR) data. Il nuovo programma segue in modo importante un ‘All-of-UN’ approach. “Questo nuovo accordo e il finanziamento saranno fondamentali per gli sforzi dell’ICAO di collaborare con i partner del programma pertinenti e aumentare la consapevolezza dei paesi. Aiuteremo gli Stati membri ad avere una comprensione più completa dei loro obblighi internazionali ai sensi dei nuovi emendamenti correlati all’Annex 9 (Facilitation) della Chicago Convention e a risolvere eventuali conflitti di legge che inibiscono il trasferimento internazionale e il trattamento dei PNR data, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali”. Il nuovo accordo UNOCT-ICAO entrerà in vigore alla sua firma oggi e guiderà gli sforzi del programma correlato fino all’agosto 2022.

QANTAS CONFERMA L’EMISSIONE DI UNSECURED BOND DA 500 MILIONI DI DOLLARI – Qantas Group ha confermato oggi un’emissione di 10 year, $500 million unsecured bond. I proventi rafforzeranno la liquidità a breve termine. Qantas è una delle poche compagnie aeree con accesso continuo ai long term, unsecured bond markets. L’accesso a questa e ad altre fonti di finanziamento negli ultimi mesi, inclusi il debito garantito e i mercati azionari, durante la crisi COVID riflette la forte posizione complessiva del vettore, l’importanza dell’aviazione per il mercato interno australiano e il suo chiaro piano di ripresa.

AMERICAN AIRLINES: NUOVA AIRPASS PLATFORM PER LE AGENZIE – A partire dal 1 settembre, i partner delle agenzie avranno più controllo sui biglietti American Airlines dei loro clienti attraverso una nuova AirPass account management platform. I consulenti saranno ora in grado di prendere decisioni in tempo reale per i clienti attraverso aggiornamenti, tra cui una maggiore trasparenza delle tariffe, la piena visibilità dell’itinerario e il controllo del biglietto dal momento della prenotazione all’arrivo a destinazione attraverso il nuovo strumento online. “Siamo orgogliosi di offrire alla comunità di consulenti queste nuove funzionalità per la gestione di AirPass in base al loro contributo negli ultimi due anni”, ha affermato Kyle Mabry, Global Head of Leisure Sales di American.

ICAO E UPU SOLLECITANO IL SUPPORTO A POSTAL, AIR CARGO E EXPRESS MAIL OPERATORS – L’International Civil Aviation Organization (ICAO) e l’Universal Postal Union (UPU) hanno rilasciato oggi una dichiarazione congiunta che incoraggia i governi nazionali a sostenere i loro operatori postali designati, gli air cargo carriers e gli express mail operators attraverso aiuti finanziari e flessibilità operativa. “Questi operatori costituiscono un’infrastruttura critica e sono partner importanti nella lotta alla pandemia COVID-19 in corso, guidando anche la ripresa e l’espansione economica”, ha sottolineato l’ICAO Secretary General, Dr. Fang Liu. La dichiarazione congiunta ICAO/UPU evidenzia le raccomandazioni e la tabella di marcia globale della ICAO Council Aviation Recovery Task Force (CART), che include la necessità di garantire la connettività essenziale come uno dei suoi dieci principi chiave. È importante sottolineare che questo principio mette chiaramente in primo piano le merci aviotrasportate, un fattore chiave della supply chain globale.

LUFTHANSA TECHNIK: INIZIA IL RECLUTAMENTO PER IL 2021 TRAINING YEAR – Dopo che più di 200 giovani del 2020 training year hanno iniziato la loro carriera presso Lufthansa Technik all’inizio di agosto, l’azienda sta già iniziando le assunzioni per gli apprendistati del prossimo anno. Nonostante la perdurante crisi del settore aeronautico, Lufthansa Technik continua quindi a concentrarsi costantemente sulla formazione aeronautica e industriale di giovani di talento, anche se con cifre adeguate alla situazione attuale. Ad Amburgo vengono offerti 102 posti di formazione per aircraft mechanics in vari settori. Nella sede di Francoforte sono aperte otto posizioni di addestramento per meccanici aeronautici specializzati in engine technology. Lufthansa Technik Logistik Services offre 16 training positions per specialisti in logistica di magazzino e spedizionieri. Lufthansa Technik AERO Alzey offre dieci posti di formazione per aircraft mechanics. Lufthansa LEOS cerca un totale di quattro apprendisti. N3 Engine Overhaul Services, una joint venture con Rolls-Royce, prevede di iniziare l’addestramento nel 2021 con un totale di dieci training positions per meccanici aeronautici specializzati in engine technology. “C’è un cambiamento demografico significativo nella forza lavoro, poiché molti colleghi altamente qualificati andranno in pensione meritatamente nei prossimi anni”, ha affermato Martin Horn, Senior Vice President Recruiting and Vocational Training at Lufthansa Technik. “Pertanto è importante preparare la nostra azienda a questo cambiamento in modo sostenibile. A causa della crisi Coronavirus, abbiamo ridotto di conseguenza il numero di posti di apprendistato disponibili rispetto al 2020. Tuttavia, continueremo a mantenere il nostro impegno per la formazione, che dura da più di 60 anni, perché per noi la formazione professionale non è solo un obbligo aziendale ma anche una responsabilità sociale e un investimento nel futuro dell’industria aeronautica”.