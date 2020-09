Il Dash 8-400 diventa il primo Regional Aircraft ricertificato per soddisfare i più severi ICAO Noise Standards

De Havilland Canada ha annunciato che il turboprop Dash 8-400 è stato ricertificato per soddisfare i più recenti noise emission standards stabiliti dall’ICAO Chapter 14. Il Dash 8-400 è il primo propeller-driven aircraft, e anche il primo regional aircraft al mondo, a ottenere la certificazione.

L’ICAO Chapter 14, che è equivalente al FAA Stage 5 ed è il più recente di una serie di rigorosi noise limits introdotti dagli organi di governo per regolare l’emissione di rumore degli aeromobili, entrerà in vigore dopo il 31 dicembre 2020 per tutti i nuovi subsonic jet and propeller-driven aircraft.

“De Havilland Canada è orgogliosa di soddisfare i più recenti requisiti in materia di rumore stabiliti dall’ICAO e il raggiungimento di questa ricertificazione è una testimonianza della low community noise footprint durante take-off and landing”, afferma Robert Mobilio, Vice President, Engineering and Quality, De Havilland Canada. “Ci siamo ricertificati in modo proattivo in base agli standard più recenti e più severi, per fornire i massimi vantaggi alla nostra flotta operativa. La nostra flotta, di oltre 600 aeromobili consegnati, trarrà vantaggio della ricertificazione e avrà la possibilità di accedere a noise sensitive airports con meno limitazioni e più basse noise-related charges, senza la necessità di cambiare prodotto per soddisfare gli ICAO Chapter 14 requirements”.

Dotato di silenziose six-bladed Dowty propellers e di motori Pratt & Whitney Canada PW150A, l’aereo Dash 8-400 ha dimostrato ancora una volta di avere un design ecologicamente avanzato.

“Non solo è silenzioso all’esterno, ma anche all’interno della cabina. Al fine di aumentare ulteriormente il comfort per i passeggeri, l’aereo Dash 8-400 è stato progettato con un Active Noise and Vibration Suppression (ANVS) system proprietario, recentemente migliorato, che riduce efficacemente il propeller noise level all’interno dell’aereo, per massimizzare il comfort della cabina. L’aereo Dash 8-400 è stato progettato acusticamente per mitigare gli effetti dannosi del rumore sulla salute, dentro e fuori, a terra e in cielo”, afferma De Havilland Canada.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)