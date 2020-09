IATA: gli Stati UE devono adottare la proposta della Commissione europea sulle frontiere aperte

IATA ha accolto con favore le proposte dell’European Commission (EC) per meglio coordinare le restrizioni di viaggio nell’Unione Europea durante la pandemia COVID-19. Le principali tra le proposte sono le seguenti: maggiore prevedibilità con criteri comuni per l’introduzione di misure COVID-19 e preavviso di modifiche settimanali; criteri comuni per le misure con una preferenza per i test rispetto alla quarantena; comunicazione semplificata del rischio utilizzando un sistema semaforico con codice colore.

“Le persone vogliono viaggiare ma l’imprevedibilità nel modo in cui i governi stanno implementando le misure COIVID-19 sta uccidendo la domanda. Le proposte della EC sono un’opportunità per l’Europa di passare dal blocco alla gestione dei rischi, imparando a convivere con il virus. Gli obiettivi di prevedibilità e chiarezza sono quelli giusti. Le persone hanno bisogno di un facile accesso alle informazioni in modo che possano pianificare. Hanno bisogno di prevedibilità per sapere che le regole non cambieranno dall’oggi al domani. E hanno bisogno di test COVID-19 per evitare il rischio di restrizioni alle frontiere o l’imposizione di misure di quarantena generali che rendono impossibile viaggiare e hanno lo stesso effetto sulla domanda di viaggi delle chiusure delle frontiere. Non vediamo l’ora di lavorare con la EC per perfezionare e attuare queste misure in modo coerente nei suoi Stati membri”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe.

L’UE propone di semplificare i calcoli del tasso di infezione in quattro categorie di rischio (Green, Orange, Red, Grey) a seconda del numero totale di nuovi casi e delle percentuali di test positivi.

In particolare, la EC propone che gli Stati membri non limitino la libera circolazione delle persone che viaggiano da un altro Stato membro che soddisfa criteri specifici.

La EC afferma inoltre che i viaggiatori in arrivo da stati “rossi” o “grigi” potrebbero essere tenuti a sottoporsi a un test COVID-19 dopo l’arrivo o prima della partenza, opzione preferita dalla Commissione, con la quarantena imposta solo come ultima risorsa.

“Oltre a misurare semplicemente la diffusione del COVID-19 è altrettanto vitale che i governi concordino le misure che dovrebbero essere imposte. I test, insieme a un affidabile track-and-tracing, sono una soluzione molto migliore della quarantena. L’attuale mosaico di misure implementate dai governi di tutta Europa non ha senso scientificamente, non incoraggia la fiducia del pubblico e sta ostacolando il riavvio di servizi aerei redditizi”, ha detto Schvartzman.

“Un ritorno di successo dei viaggi aerei in tutta l’UE aiuterebbe la ripresa economica, ma solo una completa apertura dei servizi internazionali preserverà i sette milioni di posti di lavoro nel settore dell’aviazione e l’economia europea in generale, che sono a rischio dall’attuale collasso dei viaggi aerei. Applicare gli stessi criteri comuni ai paesi al di fuori dell’area Schengen aiuterebbe il processo di riapertura delle frontiere intercontinentali e IATA invita gli stati europei a implementarlo”, afferma IATA.

“Sebbene i suggerimenti sulla chiarezza e l’armonizzazione siano ben accetti, la Commissione può solo raccomandare, non applicare. Ci auguriamo che questa volta gli stati europei ascolteranno, agiranno in coordinamento e utilizzeranno questa metodologia per aprire le frontiere ai viaggiatori al di fuori dell’UE”, ha affermato Schvartzman.

(Ufficio Stampa IATA)