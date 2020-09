Delta TechOps completa la prima heavy maintenance visit di un GTF engine

Il Delta TechOps portfolio continua a rafforzarsi, con i suoi tecnici che hanno completato la prima maintenance visit di TechOps su un PW1100G-JM, il primo di molti ad essere sottoposto a manutenzione presso TechOps, come parte dell’accordo del 2019 con Pratt & Whitney per unirsi al loro GTF MRO Engine Network.

Questo motore di nuova generazione equipaggerà il futuro velivolo A321neo di Delta e fa parte della famiglia di motori GTF di Pratt & Whitney, che copre cinque aircraft platform.

“Nel 2019 abbiamo iniziato la nostra partnership con Pratt & Whitney come world-class provider nel loro global GTF MRO Engine Network. L’intera famiglia Delta è orgogliosa di questa prima pietra miliare, poiché il lavoro è stato completato di recente nell’expanded engine shop del nostro Technical Operations Center in Atlanta”, afferma Mike Moore, Delta’s Senior Vice President – Maintenance Operations & MRO Services. “C’è molto di più in arrivo: congratulazioni al nostro team per i risultati spettacolari, la competenza e la collaborazione con i nostri partner Pratt & Whitney”.

In questa heavy maintenance visit il motore è stato quasi completamente disassemblato, per eseguire hardware upgrades mirati. Lo smontaggio completo ha consentito ai team Delta TechOps di addestrarsi, ottenere la certificazione per eseguire le PW1100G-JM procedures e iniziare lo sviluppo della in-house repair capability, come P&W disassembly, assembly and testing center.

“Le nostre persone e il nostro scopo sono tanto più risoluti in questo ambiente impegnativo”, ha affermato Don Mitacek, Delta’s Senior Vice President – Technical Operations. “Non vediamo l’ora di continuare a servire i nostri MRO customers e i partner strategici nei mesi e negli anni a venire, con la nostra eccellenza e il nostro impegno incrollabile per la sicurezza, come abbiamo fatto durante questa pandemia”.

“Pratt & Whitney e Delta hanno una forte relazione che dura da oltre 90 anni”, ha dichiarato Joe Sylvestro, Vice President of Aftermarket Operations at Pratt & Whitney. “Siamo orgogliosi che Delta equipaggerà la loro A220 fleet e la futura A320neo family con il nostro game-changing GTF engines e siamo entusiasti di continuare a collaborare con loro per fornire un MRO service di livello mondiale ai nostri GTF customers”.

Delta TechOps è il più grande airline maintenance, repair and overhaul provider in Nord America. Oltre a fornire maintenance and engineering support per l’ampia flotta di aeromobili Delta, Delta TechOps serve più di 150 altri aviation and airline customers in tutto il mondo, oltre a partnership strategiche per next-generation engines con Pratt & Whitney e Rolls-Royce. L’organizzazione è specializzata in lavori altamente qualificati come engines, components, hangar and line maintenance. Delta TechOps impiega migliaia di aviation maintenance professionals ed è uno dei providers più esperti al mondo, con oltre 90 anni di esperienza nel settore dell’aviazione.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)