Boeing Australia: engine run sul primo Loyal Wingman Aircraft

Boeing Australia ha avviato il commercial turbofan engine sul primo Loyal Wingman aircraft a settembre, come parte dei ground testing e dei preparativi per il first flight.

Questa pietra miliare arriva sulla scia del completamento da parte di Boeing dell’unmanned Loyal Wingman aircraft per la Royal Australian Air Force all’inizio di quest’anno, un importante passo avanti per l’unmanned vehicle che funge da base per il global Boeing Airpower Teaming System, un artificial intelligence-powered teaming aircraft sviluppato per il global defense market.

“Questo engine run ci avvicina al volo del primo aereo entro la fine dell’anno e ha avuto successo grazie alla collaborazione e alla dedizione del nostro team”, ha affermato Shane Arnott, program director of the Boeing Airpower Teaming System. “Siamo stati in grado di selezionare un jet engine molto leggero e pronto all’uso per l’unmanned system, come risultato delle tecnologie di produzione avanzate applicate all’aereo”.

Per ulteriori informazioni sul Boeing Airpower Teaming System, visitare https://www.boeing.com/defense/airpower-teaming-system/.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)