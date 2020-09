Boeing, Etihad Airways e World Energy portano il sustainable aviation fuel a un nuovo livello nel programma ecoDemonstrator

La scorsa settimana Boeing ed Etihad Airways hanno concluso i test del 2020 ecoDemonstrator programme con un cross-country flight utilizzando un blend 50/50 di sustainable and traditional jet fuel.

Volando da Seattle al sito di produzione Boeing nella Carolina del Sud, il più recente 787-10 Dreamliner di Etihad ha utilizzato il maximum sustainable fuel blend consentito per l’aviazione commerciale. Il volo transcontinentale ha anche dimostrato un nuovo modo per piloti, air traffic controllers e airline operations centers di comunicare simultaneamente e ottimizzare la rotta.

Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer di Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Insieme a Boeing e ai sustainable aviation fuel partners World Energy e EPIC, Etihad ha utilizzato 50.000 galloni di una miscela 50/50 di carburante per aviazione sostenibile sul final flight dei nostri ecoDemonstrator 787-10 flight tests. Questo è un enorme passo avanti per il settore, per dimostrare la fattibilità di produrre un 50/50 blend di sustainable aviation fuel [SAF] ad alto volume, un momento importante per l’industria”.

Al Bulooki ha aggiunto: “Questo è un ottimo esempio di collaborazione industriale verso l’aviazione sostenibile e l’innovazione. La collaborazione di Etihad con Boeing nel programma ecoDemonstrator è stata un’opportunità unica per guidare la spinta del settore aeronautico verso un futuro sostenibile”.

Il programma ecoDemonstrator di Boeing porta tecnologie promettenti fuori dal laboratorio e le testa in aria per accelerare l’innovazione. Il programma di quest’anno ha valutato quattro progetti per ridurre le emissioni e il rumore e migliorare la sicurezza e la salute dei passeggeri e dell’equipaggio. Tutti i 787-10 test flights hanno utilizzato una miscela di carburante jet tradizionale e carburante sostenibile prodotto da rifiuti agricoli non commestibili per ridurre al minimo le emissioni, con il volo finale operante alla maximum 50/50 commercial blend.

“I sustainable aviation fuels sono comprovati e funzionano sugli aeroplani che volano oggi e su quelli che voleranno domani, ma l’offerta è molto limitata”, ha affermato Sheila Remes, vice president of strategy at Boeing Commercial Airplanes. “World Energy sta producendo volumi su scala commerciale di carburante sostenibile a prezzi competitivi, sfruttando i government low-carbon incentives per accelerare la produzione e l’uso in un settore che fa affidamento sui combustibili liquidi”.

Il carburante di World Energy e fornito a Boeing da EPIC Fuels è stato certificato dalla Roundtable on Sustainable Biomaterials per ridurre le emissioni di carbonio di oltre il 75% durante il ciclo di vita del carburante.

“Ci congratuliamo con Boeing e Etihad per la loro industry leadership nell’aiutare a spingere i confini tecnici e di sostenibilità dei SAF”, ha affermato Bryan Sherbacow, chief commercial officer at World Energy. “Questa miscela 50/50 dimostra la massima riduzione di gas serra ottenibile oggi disponibile in commercio per l’aviation fuel”.

La partnership tra Boeing ed Etihad Airways rappresenta una collaborazione di lunga data per rendere il volo più sostenibile. Le due società sono state tra i partner fondatori che hanno creato il Sustainable Bioenergy Research Consortium nel 2010. Con sede presso la Khalifa University vicino ad Abu Dhabi, il progetto pilota per un ecosistema desertico unico produce combustibile sostenibile da piante che crescono nel deserto, irrigate dall’acqua di mare costiera. Etihad ha utilizzato il lotto iniziale di carburante del progetto pilota nel gennaio 2019 su un volo passeggeri da Abu Dhabi ad Amsterdam.

Nel gennaio 2020, Etihad ha preso in consegna il suo caratteristico green 787-10 utilizzando una miscela di carburante composta per il 30% da SAF, prodotto da World Energy.

Boeing è stata leader negli sforzi del settore per sviluppare carburante per aviazione sostenibile sin da prima del first test flight su un aereo di linea commerciale nel 2008. Insieme ad altri nel settore, la società ha lavorato per ottenere la certificazione di sustainable fuel per uso commerciale nel 2011 e collabora per creare una regional production roadmaps.

Per più di un decennio, World Energy ed EPIC Fuels hanno prodotto e fornito SAF a Boeing per i flight test. Boeing offre alle compagnie aeree la possibilità di utilizzare sustainable fuel per i loro airplane delivery flights. Il primo di questi è avvenuto nel 2012 con un Etihad 777-300ER delivery flight da Everett, Washington, ad Abu Dhabi.

