Qatar Airways lancia quattro voli settimanali per Accra

Qatar Airways annuncia che dal 29 settembre 2020 opererà quattro voli settimanali per Accra, Ghana, via Lagos, che diventa la quarta nuova destinazione lanciata dal vettore nazionale dello Stato del Qatar dall’inizio della pandemia. Il servizio verso Accra sarà operato dal Boeing 787 Dreamliner, con 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare i voli verso la capitale del Ghana, una delle economie in più rapida crescita della regione, famosa per l’ospitalità locale e per le esportazioni agricole molto ricercate. Abbiamo annunciato per la prima volta la nostra intenzione di lanciare i voli per Accra nel gennaio 2020 e, sebbene la pandemia abbia leggermente ritardato questi piani, non ci ha impedito di adempiere al nostro impegno nei confronti dei passeggeri del Ghana e in tutto il mondo. Con la forte diaspora ghanese, soprattutto in Europa, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, siamo grati al governo del Ghana per il sostegno che ci ha dato nell’aiutarci a lanciare questi voli, offrendoci l’opportunità di riunire famiglie e amici con i propri cari. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con i nostri partner in Ghana per far crescere costantemente questa rotta e sostenere la ripresa del turismo e del commercio nella regione”.

Con voli verso più di 28 destinazioni in Asia-Pacifico, 31 in Europa, 12 in Medio Oriente e 9 in Nord America, i passeggeri che desiderano viaggiare da o verso il Ghana possono ora godere di molteplici connessioni per raggiungere un significativo numero di destinazioni attraverso l’Hamad International Airport, nominato Miglior Aeroporto del Medio Oriente. Entro la metà di ottobre, Qatar Airways opererà 46 voli settimanali verso 14 destinazioni in Africa, tra cui Addis Abeba, Dar es Salaam, Gibuti, Entebbe, Kigali, Kilimanjaro, Lagos, Mogadiscio, Nairobi, Seychelles, Tunisi, Windhoek e Zanzibar.

Le operazioni di Qatar Airways non dipendono da alcun tipo specifico di aeromobile. La varietà della flotta, costituita da aerei moderni e a basso consumo di carburante, ha permesso alla compagnia di continuare a volare offrendo la giusta capacità in ogni mercato. A causa dell’impatto di COVID-19 sulla domanda di viaggi, Qatar Airways ha deciso di lasciare a terra la sua flotta di Airbus A380 in quanto non risulta giustificabile, sia dal punto di vista commerciale sia ambientale, operare con un aeromobile così grande nel mercato attuale. La flotta, composta da 49 Airbus A350 e 30 Boeing 787, è la scelta ideale per le rotte a lungo raggio strategicamente più importanti verso l’Africa, le Americhe, l’Europa e le regioni dell’Asia-Pacifico.

Schedule di volo Accra:

Lunedì, martedì, giovedì e sabato.

Volo da Doha (DOH) per Accra (ACC), QR1415, partenza 00:30 – arrivo: 09:00.

Volo da Accra (ACC) per Doha (DOH), QR1418, partenza 15:00 – arrivo 05:15 +1.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)