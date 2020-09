Qatar Airways premiata con due riconoscimenti agli “Italian Mission Awards”

Qatar Airways è stata premiata con due riconoscimenti, “Miglior compagnia aerea per i viaggiatori d’affari” e “Miglior Economy Class” agli IMA – Italian Mission Awards, la più importante manifestazione italiana dedicata al settore del business travel, durante la serata di gala svoltasi ieri sera presso lo spazio SuperStudio Più di Milano.

Questo riconoscimento conferito a Qatar Airways conferma l’impegno della compagnia nel costante sviluppo e miglioramento della propria offerta per la clientela business italiana, la qualità e il livello di eccellenza dei servizi offerti a bordo.

La giuria, composta da travel manager operanti in aziende italiani e multinazionali di spicco, ha conferito il riconoscimento a Qatar Airways premiando la Compagnia per il costante impegno e attenzione riservata a coloro che viaggiano per lavoro, sia per la varietà delle opzioni di viaggio proposte – garantita dalla vasta rete di collegamenti operati dai principali aeroporti italiani – sia per la leggendaria ospitalità e il servizio d’eccellenza progettati per rispondere alle specifiche esigenze di ogni passeggero.

Sono infatti sempre di più i viaggiatori d’affari italiani che scelgono Qatar Airways ogni anno, grazie ad una presenza consolidata sul territorio che conta normalmente – in situazione pre-Covid – più di 170 destinazioni servite dai 4 scali di Roma, Milano, Venezia e Pisa permettendo alla clientela business di volare da e per i principali aeroporti di tutto il mondo con collegamenti frequenti e orari ottimali. La compagnia ha negli ultimi anni potenziato il proprio servizio sul mercato italiano, offrendo un significativo aumento di destinazioni e capacità.

Qatar Airways offre un ventaglio di destinazioni che è possibile raggiungere dall’Italia attraverso l’Hamad International Airport, con maggiori coincidenze, offrendo maggiore flessibilità a tutti i viaggiatori leisure e business che possono scegliere di volare in Economy class e Business class. Dall’inizio della pandemia, la rete di Qatar Airways non è mai scesa sotto le 30 destinazioni con servizi continui verso i cinque continenti confermandosi un punto di riferimento per i propri viaggiatori. Qatar Airways continua a guidare il settore per garantire una sempre più ampia connettività, ripristinando i propri voli verso più della metà delle destinazioni operate prima del COVID-19. Entro la metà di settembre, il vettore nazionale dello Stato del Qatar opererà oltre 650 voli settimanali verso più di 85 destinazioni, fornendo opzioni di viaggio più flessibili verso più destinazioni a livello globale rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea.

La compagnia è stata premiata come “Miglior compagnia per i viaggiatori d’affari”. Sono numerosi infatti i servizi rivolti ai passeggeri che scelgono Qatar Airways per i propri viaggi di lavoro. Per i viaggiatori d’affari in partenza da Milano Malpensa c’è la possibilità di sperimentare Qsuite, la pluripremiata poltrona di Business Class.

Un secondo riconoscimento è stato assegnato durante la serata. L’ Economy Class di Qatar Airways è stata votata come la migliore in Italia dalla giuria degli IMA. Con le poltrone più spaziose e confortevoli della categoria, uno spazio abbondante a disposizione per lavorare, mangiare e dormire Qatar Airways offre un’esperienza di viaggio in Economy Class imparagonabile, a bordo di una delle flotte più giovani del cielo.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)