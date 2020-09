HTM-Helicopters diventa il primo operatore a utilizzare il nuovo Airbus H145 per Offshore Wind operations

Airbus Helicopters e HTM-Helicopters hanno firmato un contratto per l’acquisto di altri due elicotteri Airbus H145. HTM sarà il primo operatore ad utilizzare il nuovo five-bladed H145 nell’Offshore Wind segment.

“Ringraziamo HTM per la continua fiducia che ripone in Airbus Helicopters e nei nostri prodotti”, afferma Thomas Hein, Head of Sales Western Europe di Airbus Helicopters. “HTM si affida agli elicotteri H135 e H145 per le loro complesse operazioni sin da quando ha iniziato le offshore wind operations nel 2008”.

La consegna del primo elicottero, un four-bladed H145, è prevista per il quarto trimestre di quest’anno, mentre il secondo elicottero, un five-bladed H145, sarà consegnato a metà del prossimo anno. Il four-bladed H145 sarà successivamente aggiornato con il nuovo five-bladed rotor system dall’HTM maintenance organization.

I due nuovi elicotteri saranno operati dalle basi HTM di Norden-Norddeich, Emden, Borkum e Helgoland. Per le loro missioni, che comprendono il trasporto di passeggeri da e per i parchi eolici e il sollevamento dei tecnici sulla sommità delle turbine eoliche, i due elicotteri saranno dotati di un potente verricello, di attrezzature di galleggiamento e di un cargo hook.

Equipaggiato con due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di un full authority digital engine control (FADEC) e della suite avionica digitale Helionix. Include inoltre un high performance 4-axis autopilot, che consente di aumentare la sicurezza e ridurre il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della propria categoria.

Il nuovo aggiornamento dell’H145 vanta diverse nuove caratteristiche che consentiranno ai clienti di migliorare le loro operazioni: l’innovativo five-blade bearingless rotor aumenta il carico utile di 150 kg, migliorando ulteriormente le capacità di missione dell’elicottero. Questo nuovo rotore migliora anche il comfort per l’equipaggio e per i passeggeri. Altri vantaggi includono un D-value ridotto che consente all’H145 di operare in aree più ristrette, una manutenzione semplificata e una maggiore disponibilità.

HTM Helicopters è uno dei principali operatori di elicotteri in Germania e impiega circa 150 persone. Da aprile 2020 è interamente di proprietà di HERISTO Aktiengesellschaft. Il core business di HTM Group è la fornitura di elicotteri per clienti civili e militari, offshore operations, emergency medical services, commercial air transport, flight training, aerial work, incluse le operazioni con carico esterno in terreni montuosi. Intercopter GmbH fa parte di HTM Group ed è una Part-145 approved maintenance organization.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Photodesign Stefan Huber / HTM / Airbus)