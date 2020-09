Boeing: accordo di licenza per stick UV ideato per sanificare gli interni degli aeromobili

Boeing ha stipulato oggi un accordo per la licenza di brevetto e tecnologia con Healthe Inc., azienda con sede in Florida, in base alla quale Healthe produrrà uno stick a raggi ultravioletti ideato per disinfettare gli interni degli aerei. Boeing ha progettato e sviluppato lo stick UV nell’ambito della Confident Travel Initiative (CTI), l’iniziativa messa in atto dall’azienda per supportare i clienti e migliorare la sicurezza e il benessere di passeggeri ed equipaggi durante la pandemia del COVID-19.

“Lo stick a raggi UV è stato concepito per essere più efficace degli analoghi dispositivi esistenti. Disinfetta rapidamente le superfici di un aereo e rafforza ulteriormente gli altri livelli di protezione per passeggeri ed equipaggio”, ha affermato Mike Delaney, che è a capo dell’iniziativa CTI di Boeing. “Boeing ha impiegato sei mesi per trasformare un concept in un modello funzionante e adesso Healthe prenderà quel prototipo e lo renderà disponibile al mondo intero”.

Healthe produrrà e metterà in commercio lo stick, aiutando le compagnie aeree e potenzialmente altri a combattere la pandemia. La tecnologia potrebbe essere disponibile per le compagnie aeree verso la fine dell’autunno. Il dispositivo è un’aggiunta alle misure di igienizzazione e protezione già in atto, che includono l’uso di filtri HEPA ad alta efficienza che intrappolano oltre il 99,9% delle particelle e ne impediscono il ricircolo nella cabina.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Boeing per incrementare la sanificazione della cabina degli aeromobili. Ciò potrebbe anche avvantaggiare scuole, ospedali, uffici e altri luoghi in cui possano annidarsi agenti patogeni”, ha affermato Abe Morris, presidente esecutivo di Healthe. “Mentre aumentiamo l’implementazione delle nostre UVC and Far-UVC 222 light solutions in molti settori, questo nuovo stick sarà un altro potente strumento di sanificazione per proteggere i passeggeri dalla diffusione di virus dannosi”.

Lo stick UV utilizza una luce UVC a 222 nanometri. Gli studi segnalano che la luce UVC a 222 nanometri neutralizza in modo efficace i patogeni.

Utilizzando l’apparecchio, che assomiglia a un bagaglio a mano, è possibile passare la luce UV su superfici ad alto contatto, igienizzando ovunque la luce arrivi. Lo stick è particolarmente efficace in spazi ristretti e igienizza un flight deck in meno di 15 minuti.

Come parte della Confident Travel Initiative, Boeing ha sollecitato feedback da più fonti del settore, che hanno contribuito a convalidare rapidamente questa tecnologia. Etihad Airways è stata la prima a valutare il dispositivo, di cui è stata fatta una dimostrazione sull’Etihad 787-10 ecoDemonstrator airplane il 21 agosto.

La missione della Confident Travel Initiative di Boeing è di fornire ai passeggeri e all’equipaggio un’esperienza di viaggio sicura, salubre ed efficiente.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Marian Lockhart/Boeing)