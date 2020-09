Embraer Commercial Aviation nomina il nuovo Vice President of Contracts & Asset Management

Marcelo Santiago è stato nominato a guidare il Contracts and Asset Management team della Embraer commercial aviation business unit dal 1° ottobre. In questo ruolo fondamentale, Marcelo riporterà direttamente ad Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation.

Dopo essere entrato a far parte di Embraer nel programma E-Jet nel 2001, negli ultimi sette anni Marcelo è stato Managing Director Customer Finance e Credit Risk Management, supervisionando le esigenze di tutte le unità aziendali di Embraer.

Ha conseguito un Master in Ingegneria della produzione, specializzato in financial engineering and Project Finance, e una laurea in Economia, entrambi presso la Federal University of Minas Gerais (UFMG).

“Questo è un grande ruolo per un attore di alto livello come Marcelo e sono estremamente lieto di vederlo entrare a far parte del mio team di leadership. Marcelo ha una grande passione ed energia per il business e inoltre porterà preziose conoscenze ed esperienze dal suo precedente ruolo nella customer finance. Una mossa meritata e sono fiducioso che farà alla grande in questo ruolo”, ha affermato Arjan Meijer, President and CEO of Embraer’s commercial aviation unit.

Marcelo si trasferisce nel ruolo poiché Simon Newitt ha deciso di lasciare l’azienda dopo 20 anni di prezioso contributo. Simon ha indicato che vorrebbe perseguire nuove opportunità per promuovere la sua carriera.

Arjan Meijer ha aggiunto: “Vorrei ringraziare Simon per i suoi molti anni di eccezionale servizio alla società in una serie di ruoli diversi. Il suo contributo è stato significativo, è stato un grande collega e auguriamo a Simon il meglio per i suoi impegni futuri”.

