ACI chiede una diffusione capillare dei test per favorire i viaggi internazionali

Airports Council International (ACI) World ha oggi rafforzato le richieste del settore per la diffusione su vasta scala di test COVID-19 sui passeggeri internazionali prima del viaggio, come alternativa alle misure restrittive di quarantena.

A seguito della pandemia, ACI ha recentemente rivelato che il settore aeroportuale prevede che il numero di passeggeri globali diminuirà di 5,6 miliardi, con una riduzione delle entrate senza precedenti di 104,5 miliardi di dollari nel 2020. Gli aeroporti rappresentano il 60% dei posti di lavoro nel settore dell’aviazione e le economie locali sono state pesantemente colpite dalla riduzione dell’attività.

Molti confini internazionali rimangono chiusi e in molti casi i passeggeri internazionali sono ancora soggetti a una quarantena obbligatoria di 14 giorni, laddove è possibile viaggiare.

Per supportare meglio gli sforzi di recupero, ACI ha chiesto un’azione urgente dei governi per introdurre test diffusi e coordinati sui passeggeri internazionali – basati su protocolli accettati a livello internazionale e su un approccio basato sul rischio e efficiente in termini di risorse – per consentire l’eliminazione dei requisiti di quarantena.

L’International Air Transport Association (IATA) questa settimana ha richiesto il test COVID-19 per i passeggeri prima della partenza come alternativa alla quarantena (leggi anche qui). ACI supporta questa richiesta, a condizione, tuttavia, della disponibilità di metodi di test efficaci e accurati e della possibilità di eseguirlo fuori dall’aeroporto prima del viaggio, per garantire una migliore efficienza e creare un processo di test fluido.

“La quarantena e le decisioni unilaterali dei governi stanno distruggendo gli sforzi per ripristinare la connettività aerea e, senza la revoca delle restrizioni di viaggio e la quarantena, l’industria aeronautica non può ricostruire e non sarà in grado di guidare la ripresa economica globale dagli effetti della pandemia”, afferma Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “I test consentiranno alle persone di viaggiare in modo sicuro ed efficiente senza aumentare il rischio di infezione o il timore di una quarantena non necessaria. È urgentemente necessaria un’azione dei governi per stabilire misure di test armonizzate a livello globale, per promuovere una ripresa coordinata fornendo al contempo rassicurazioni ai viaggiatori. Per garantire l’efficienza e il movimento fluido dei viaggiatori, i test non possono essere effettuati esclusivamente in aeroporto. Altre opzioni includono test condotti fuori dall’aeroporto, prima del viaggio, utilizzando sempre un approccio basato sul rischio per tenere conto delle condizioni locali”.

“L’industria aeronautica si è riunita per promuovere l’ampia implementazione della International Civil Aviation Organization (ICAO)’s Take-off Guidance, ma restrizioni alle frontiere incoerenti e in continua evoluzione – insieme alla confusione sui requisiti di quarantena a livello nazionale – hanno causato frustrazione nei viaggiatori e indebolito la fiducia nei viaggi aerei”, afferma ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)