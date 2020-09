L’Airbus H175 supporterà le operazioni nel settore oil & gas di Omni in Brasile

Omni Taxi Aereo, il principale operatore brasiliano per il trasporto passeggeri nel settore oil & gas e parte del gruppo OMNI Helicopters International (OHI), diventa il primo operatore a introdurre l’Airbus H175 in Brasile. L’elicottero è arrivato in Brasile, dove effettuerà missioni di trasporto merci e passeggeri per la principale industria del settore oil & gas del Paese.

“L’H175 offre il giusto mix di comfort, performance e rapporto qualità/prezzo e sono molto soddisfatto dell’introduzione di questo elicottero nella flotta Omni”, ha dichiarato Roberto Coimbra, CEO di Omni Taxi Aereo. “Con un range che permette a Omni di raggiungere il 100% delle installazioni offshore brasiliane e dotato di equipaggiamenti di alta tecnologia, è un elicottero molto promettente per servire il mercato dell’oil & gas brasiliano”.

L’attuale flotta di OMNI comprende gli elicotteri Airbus H135, H155 e H225, che sono in gran parte dedicati alle missioni di trasporto passeggeri e merci verso piattaforme e navi offshore, operando anche missioni EMS (Emergency Medical Services) per l’industria del settore oil & gas.

“OMNI è un importante partner da oltre un decennio e sono onorato dalla loro rinnovata fiducia negli elicotteri di Airbus”, ha dichiarato Regis Magnac, Vice Presidente Oil and Gas di Airbus Helicopters. “Con attualmente 40 elicotteri in servizio che hanno accumulato più di 85.000 ore di volo, l’H175 ha stabilito nuovi standard per le operazioni offshore in tutto il mondo e ringrazio OMNI per aver introdotto l’elicottero nell’importante mercato dell’oil & gas brasiliano”.

Progettato per rispondere alle esigenze dell’industria del settore oil & gas, l’Airbus H175 offre performance eccezionali, cost efficiency e la possibilità di trasportare comodamente 16 passeggeri fino a 160 miglia nautiche.

L’H175 è equipaggiato con Helionix, la suite avionica avanzata di Airbus Helicopters e 4-axis autopilot, che offrono una maggiore situational awareness e una maggiore sicurezza operativa, contribuendo a ridurre il carico di lavoro del pilota. L’elicottero fornisce anche fully automatic oil platform approaches, grazie al Rig’N Fly mode.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Anthony Pecchi / Airbus)