News Brevi – 25.09.2020

AUSTRIAN AIRLINES: RIAPRE LA LOUNGE A VIENNA AIRPORT – Dal 29 settembre 2020 Austrian Airlines accoglierà nuovamente i passeggeri nella sua lounge a Vienna Airport. A causa della diffusione della pandemia Coronavirus e della sospensione temporanea delle operazioni di volo, il vettore nazionale austriaco ha dovuto chiudere temporaneamente tutte le lounge il 16 marzo 2020. Alla fine di settembre, la Austrian Business Lounge Schengen riaprirà i battenti per i passeggeri di Austrian Airlines. La riapertura porta un cambiamento per i visitatori delle lounge: il servizio di catering di qualità DoN è ora responsabile delle offerte culinarie nella lounge Austrian Airlines. La più grande azienda di catering a conduzione privata in Austria ha vinto la gara e d’ora in poi si occuperà degli ospiti della lounge. DO & CO rimarrà il partner per il catering a bordo sui voli Austrian Airlines. “Con la riapertura della nostra lounge all’aeroporto di Vienna insieme al nostro lounge catering partner DoN, stiamo facendo un altro passo verso la normalità e possiamo offrire ai nostri passeggeri un servizio maggiore lungo il viaggio”, afferma Erik Mosch, Head of Product Management di Austrian Airlines. Il cibo e le bevande offerti nella lounge sono conformi a tutti i requisiti di igiene ed sono stati adattati per soddisfare le linee guida ufficiali. La Austrian Airlines Lounge si trova all’F-Gates nel Terminal 3 ed è aperta tutti i giorni dalle 5.30 alle 20.00. Inizialmente verrà riaperta solo la Schengen Business Lounge, a disposizione di tutti i passeggeri aventi diritto all’accesso. Gli ospiti HON-Circle possono aspettarsi un’area separata. Informazioni sulle regole di accesso sono disponibili su https://www.austrian.com/at/en/lounges-vienna-airport. Nella Austrian Airlines Lounge, come in tutto il terminal dell’aeroporto e a bordo, è obbligatorio indossare una maschera. Le protezioni per bocca e naso possono essere rimosse solo quando si è seduti ai tavoli.

IATA: L’AGM 2020 SARA’ VIRTUALE – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che il 76° Annual General Meeting (AGM) si terrà il 24 novembre 2020 come evento virtuale, ospitato da KLM Royal Dutch Airlines, Amsterdam, Paesi Bassi. Tutte le compagnie aeree membri, i partner industriali / stakeholder invitati e i media potranno partecipare virtualmente. IATA ha anche annunciato che il World Air Transport Summit (WATS) che accompagna l’AGM è stato annullato per il 2020. “La decisione di annullare l’AGM in presenza non è stata presa alla leggera e non è in alcun modo una riflessione sull’ospitalità dei Paesi Bassi, né del nostro vettore ospite, KLM. Quando abbiamo posticipato l’AGM di quest’anno da giugno a novembre, era con l’aspettativa che le restrizioni governative sui viaggi sarebbero state sufficientemente allentate da consentire un incontro fisico. Ciò ora sembra improbabile e vengono attivati piani alternativi per un evento virtuale”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO. “Questo sarà uno dei nostri AGM più importanti. L’industria è nella crisi più profonda della sua storia. Ed è più importante che mai che questo incontro serva da richiamo alla resilienza, mentre troviamo soluzioni per aprire in sicurezza le frontiere e ristabilire la connettività globale, garantire rotte cargo vitali e costruire un futuro sostenibile”, ha detto de Juniac.

ANA: SCHEDULED FREIGHTER FLIGHT VERSO FRANCOFORTE – ANA lancia scheduled cargo flights regolari utilizzando un Boeing 777F cargo da Tokyo a Francoforte, a partire dal 28 ottobre. A ottobre, ANA prevede di effettuare 499 cargo flights, un numero record mensile da giugno.

GE AVIATION: DIGITAL AGREEMEENT CON AIR TRANSPORT SERVICES GROUP – Air Transport Services Group (ATSG) ha scelto GE Aviation per un comprehensive digital agreement che include FlightPulse ed eFOQA. Il programma offre alle compagnie aeree sussidiarie di ATSG ABX Air, Air Transport International e Omni Air International l’accesso ad analisi avanzate con set di dati arricchiti che guideranno una maggiore comprensione dei flight trends. Questa implementazione del programma include i Boeing 777, 767 e 757. FlightPulse è un’app mobile che utilizza i dati del velivolo e l’analisi intelligente per consentire ai piloti di accedere in modo sicuro alle proprie metriche e tendenze di volo. FlightPulse può essere utilizzato per ottimizzare l’efficienza, ridurre il rischio operativo e migliorare la pilot awareness attraverso analisi avanzate dei dati di volo. FOQA (Flight Operations Quality Assurance), comunemente indicato anche come FDM (Flight Data Monitoring), è il processo di analisi e revisione dei routinely recorded flight data. Le compagnie aeree e gli operatori che adottano FOQA sono maggiormente in grado di identificare ed eliminare potenziali rischi per la sicurezza nelle operazioni di volo.

BOEING PARTNER CON GENERAL ATOMICS E AEROJET ROCKETDYNE PER LA MISSILE DEFENSE – Boeing sta collaborando con General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) e Aerojet Rocketdyne nel suo tentativo di costruire il Next Generation Interceptor (NGI) per la U.S. Missile Defense Agency (MDA). L’NGI è un elemento chiave dell’MDA missile defense system, progettato per intercettare e distruggere i missili balistici intercontinentali in arrivo. “Il team guidato da Boeing fornirà una tecnologia fondamentale per migliorare la difesa missilistica”, ha dichiarato Norm Tew, Boeing Missile and Weapon Systems vice president and general manager, and Huntsville site senior executive. “Insieme, portiamo decenni di esperienza in collaudati missile and weapon systems”. Il 12 agosto il team Boeing-General Atomics-Aerojet Rocketdyne ha presentato un’offerta NGI che migliorerà le performance e la capacità della nazione di difendersi da minacce future. L’aggiudicazione di un contratto è prevista entro la fine dell’anno.

ANA OFFRE PRENOTAZIONI DIRETTAMENTE ATTRAVERSO “GOGOGLE FLIGHT” – All Nippon Airways (ANA) ora consente di prenotare voli direttamente tramite Google. Completamente integrato con il “Book on Google” service della compagnia, i passeggeri saranno in grado di trovare voli ANA e prenotarli utilizzando la piattaforma di ricerca comparativa dei biglietti “Google Flights”. Questa capacità è stata resa possibile implementando una piattaforma che aderisce alle linee guida New Distribution Capability (NDC). In precedenza, quando i clienti desideravano effettuare una prenotazione per un volo ANA tramite “Google Flights”, dovevano inserire le informazioni sul volo come la data e la destinazione. Dopo aver selezionato il volo su “Google Flights”, il passeggero verrà reindirizzato al sito web ufficiale di ANA per effettuare una prenotazione e acquistare un biglietto. L’introduzione del “Book on Google” service semplifica il processo e consente di prenotare facilmente i voli: dopo aver effettuato una ricerca su “Google Flights”, i clienti possono completare la procedura di prenotazione e acquisto sulla “Google Flights” page senza accedere al sito web ufficiale di ANA. Questo nuovo servizio sfrutta la piattaforma Travelfusion con sede a Londra, il principale aggregatore NDC del settore. ANA ha sempre lavorato per rendere i viaggi più convenienti e continuerà a sviluppare la sua piattaforma NDC al fine di rendere più facile per i clienti prenotare voli internazionali.

ANA: MODIFICHE TEMPORANEE AD ALCUNI SERVIZI INTERNAZIONALI – All Nippon Airways (ANA) riprenderà le rotte Narita – Qingdao e Narita – Guangzhou in risposta ai recenti cambiamenti nelle restrizioni alle frontiere, alle misure di quarantena e alle tendenze della domanda dei passeggeri. La compagnia proseguirà a considerare in modo flessibile l’aumento della frequenza dei voli e la ripresa delle rotte, osservando lo stato delle normative nonché le tendenze della domanda.