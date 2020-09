News Brevi – 28.09.2020

EMIRATES ESPANDE IL NETWORK A MUSCAT E ENTEBBE – Emirates ha annunciato che riavvierà i servizi per Entebbe, Uganda (1 ottobre) e Muscat, Oman (2 ottobre), portando il numero totale di città servite dalla compagnia aerea a 94. Emirates sta gradualmente riprendendo le operazioni e ricostruendo la sua rete per fornire più opportunità di viaggio, senza risparmiare sforzi per garantire i più elevati standard di salute e sicurezza per i propri clienti e dipendenti in ogni punto del viaggio. Emirates opererà a Entebbe con tre voli settimanali il giovedì, il venerdì e la domenica. L’aggiunta di Entebbe espande la rete africana di Emirates a 20 destinazioni, consentendo ai clienti di connettersi facilmente e in sicurezza a destinazioni in Europa, Estremo Oriente, Americhe, Medio Oriente e Asia occidentale. Il volo Emirates EK729 partirà da Dubai alle 10:30, arrivando a Entebbe alle 15:00. Il volo di ritorno, EK730, partirà da Entebbe alle 17:00, arrivando a Dubai alle 23:25. I voli da Dubai a Muscat opereranno due volte a settimana la domenica e il venerdì. Il volo Emirates EK866 partirà da Dubai alle 02:15, con arrivo a Muscat alle 03:30. Il volo di ritorno, EK867, partirà da Muscat alle 04:40, arrivando a Dubai alle 05:55. I servizi per entrambe le città saranno operati con Boeing 777- 300ER.

LUFTHANSA GROUP E SIEMENS ANNUNCIANO UNA PARTNERSHIP NDC – Siemens utilizzerà la tecnologia NDC delle compagnie aeree di Lufthansa Group per le sue future prenotazioni di voli. A partire dal quarto trimestre di quest’anno, i corporate travelers di Siemens Group avranno così accesso alle migliori offerte di prenotazione possibili di Austrian Airlines, Lufthansa e SWISS. A partire da ottobre, i viaggiatori Siemens in Francia e Belgio potranno prenotare i loro viaggi di lavoro tramite la piattaforma SAP Concur nel canale NDC delle compagnie aeree di Lufthansa Group. In una fase successiva, Siemens trasferirà anche i suoi processi di prenotazione in Germania e Svizzera all’NDC delle compagnie aeree del Gruppo. SAP Concur ottiene le offerte NDC delle compagnie aeree di Lufthansa Group attraverso l’interfaccia Travelfusion Travel Technology Partner.

ANA E JAXA LANCIANO UNA RICERCA PER L’OSSERVAZIONE DI ATMOSPHERIC COMPONENTS UTILIZZANDO AEROMOBILI PASSEGGERI – Japan Aerospace Exploration Agency e ANA HOLDINGS INC. stanno avviando una ricerca congiunta sull’utilizzo dei passenger aircraft per la remote sensing observation di componenti atmosferiche nelle aree urbane. “ANA è entusiasta di lavorare con la Japan Aerospace Exploration Agency su questo importante progetto per osservare le condizioni atmosferiche nelle aree urbane di tutto il mondo”, ha affermato SHIBATA Koji, CEO del Digital Design Lab di ANA HD. “ANA è impegnata per un mondo sostenibile e crediamo che l’utilizzo di aerei passeggeri per acquisire i dati sulle emissioni di gas serra nelle aree urbane fornirà dati utili per ridurre la carbon footprint globale. Questa partnership sarà reciprocamente vantaggiosa poiché JAXA condivide il profondo impegno di ANA per creare una società più sostenibile”. Dal 2009 JAXA monitora l’aumento dei gas a effetto serra su scala globale dal satellite di osservazione dei gas a effetto serra “IBUKI” (GOSAT). JAXA verificherà l’efficacia dei metodi di osservazione e stima delle componenti atmosferiche osservate a distanza da una aircraft cabin. Inoltre, analizzando i dati di osservazione combinati da aeromobili e satelliti, JAXA stabilirà metodi di valutazione e convalida per le emissioni di gas a effetto serra su una scala più dettagliata rispetto all’utilizzo dei soli dati di osservazione satellitare.

ANA TESTA AUTOMATED TECHNOLOGY AL KYUSHU SAGA AIRPORT – All Nippon Airways (ANA) condurrà test di un innovativo autonomous towing tractor e di un automated baggage loader presso il Kyushu Saga International Airport. Questi test riguardano le ultime soluzioni della sua iniziativa per creare un aeroporto più intelligente attraverso nuove tecnologie innovative come automated buses and autonomous towing prototypes. Inoltre, questa è la seconda volta che ANA ha testato un autonomous towing tractor a Saga Airport. L’ultimo ciclo di test si svolgerà dal 28 settembre al 5 ottobre. ANA e Toyota Industries hanno collaborato per sviluppare la creazione di nuove tecnologie innovative per l’aviazione. Il trattore trasporterà gli aerei che sono schedulati per domestic departure durante questo periodo. Sarà presente un pilota, ma interverrà solo se ritenuto necessario. Oltre a testare le performance del trattore, ANA collegherà il veicolo al suo nuovo automated baggage loader per osservare come i due dispositivi operano insieme. Automatizzando le operazioni di smistamento bagagli e merci, ANA sta promuovendo le sue “Simple & Smart” airport ground support operations, con l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro facile e confortevole. In uso da marzo, il robotic baggage loader ha contribuito a creare un ambiente più sicuro ed efficiente per tutti a Saga Airport. In riconoscimento del suo successo ANA ne amplierà l’utilizzo durante il periodo di prova, utilizzandolo per caricare sugli aeromobili i bagagli ricevuti dai passeggeri, collegandosi al trattore autonomo. ANA monitorerà da vicino come interagiscono i due dispositivi, mentre cerca di sviluppare ulteriori tecnologie automatizzate che possono essere utilizzate negli aeroporti.

QATAR AIRWAYS CARGO: ACCORDO CON SKYCELL PER HYBRID PHARMA CONTAINERS – Qatar Airways Cargo e SkyCell hanno firmato un accordo per il noleggio di SkyCell containers. L’aggiunta di questi temperature-controlled hybrid containers fornirà ai clienti del vettore cargo la scelta di un’ampia gamma di container in cui trasportare i loro prodotti farmaceutici attraverso la sua vasta rete globale. Tutti i contenitori SkyCell sono riciclabili al 100% e riducono la carbon footprint di una spedizione fino al 50% grazie alla loro capacità di caricarsi indipendentemente da un’alimentazione esterna. I contenitori ibridi di SkyCell sono abilitati all’IoT (“Internet of Things”), il che significa che le loro condizioni di temperatura vengono monitorate mentre si spostano in tutto il mondo, per garantire che i prodotti farmaceutici sensibili alla temperatura siano protetti anche in condizioni estreme. Con il loro isolamento efficiente e la tecnologia di raffreddamento all’avanguardia, i container possono mantenere temperature costanti fino a 202 ore (8,4 giorni) e ricaricarsi automaticamente in una camera di raffreddamento o in un camion frigo. QR Pharma è il prodotto specialistico di Qatar Airways Cargo sviluppato per prodotti farmaceutici e healthcare cargo.