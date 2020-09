Qatar Airways pubblica il 2019-20 Annual Report

Qatar Airways ha pubblicato il suo rapporto annuale per il 2019-20.

“Qatar Airways ha familiarità con le sfide eccezionali, tuttavia il 2019-20 è stato uno degli anni più difficili nella storia della compagnia aerea. La combinazione del blocco dello spazio aereo in corso contro lo Stato del Qatar, la liquidazione di Air Italy da parte dell’azionista di maggioranza, le modifiche alla politica contabile e agli standard di rendicontazione e la crisi pandemica COVID-19 hanno portato Qatar Airways Group a riportare una perdita netta di 7 miliardi di QAR per l’anno 2019-20. Escludendo queste voci eccezionali, i risultati del Gruppo sia a livello operativo che a livello netto sarebbero stati migliori di quelli riportati nell’anno prima”, afferma Qatar Airways.

Tale miglioramento è evidenziato dall’aumento dei ricavi complessivi e degli altri proventi operativi del Gruppo a 51,1 miliardi di QAR, in crescita del 6,4% rispetto allo scorso anno. Il Passenger revenue è cresciuto dell’8,9% con una crescita della capacità (in Available Seat Kilometers) del 3,2%. Qatar Airways ha trasportato 32,4 milioni di passeggeri, con un aumento del 9,8% rispetto allo scorso anno finanziario.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Nonostante le sfide epocali che il nostro Gruppo ha dovuto affrontare nel 2019-2020, Qatar Airways Group continua a rimanere resiliente, riportando solidi fondamentali di fondo. Se non fosse stato per le circostanze eccezionali dell’anno fiscale 2020, i nostri risultati sarebbero stati migliori rispetto all’anno precedente.

Durante l’anno fiscale 2020, i ricavi del Gruppo sono aumentati a 51,1 miliardi di QAR, la seat capacity è aumentata del 3,2%, le tonnellate di merci movimentate sono aumentate del 2,8% e il traffico passeggeri all’Hamad International Airport è aumentato dell’8,6%. Qatar Airways ha investito 16,8 miliardi di QAR in flotta e altre attività durante l’anno e aveva un saldo di cassa di 7,3 miliardi di QAR a fine anno. Sono stati compiuti progressi significativi nel piano di trasformazione triennale, iniziato prima del COVID-19, che posizionerà le operazioni e le pratiche del Gruppo per affrontare le sfide attuali.

Sono estremamente orgoglioso dei team, dei dipartimenti e delle filiali di Qatar Airways Group che sono rimasti agili durante questo periodo tumultuoso e si sono adattati rapidamente a questa nuova realtà, dimostrando la tenacia, la versatilità e l’impegno per l’eccellenza così spesso associati a tutto ciò che facciamo. Questi sforzi sono il motivo per cui siamo diventati il più grande international airline and air freight carrier dall’inizio della pandemia, portando oltre due milioni di persone a casa in modo sicuro e affidabile e trasportando oltre 250.000 tonnellate di forniture mediche e di aiuti nelle regioni colpite”.

Durante la pandemia la rete di Qatar Airways non è mai scesa sotto le 30 destinazioni con servizi continui verso i cinque continenti. Da allora la compagnia aerea ha ricostruito la sua rete con oltre 650 voli settimanali verso oltre 90 destinazioni in sei continenti.

A causa dell’impatto di COVID-19 sulla domanda di viaggio, la compagnia aerea ha preso la decisione di mettere a terra la sua flotta di Airbus A380 in quanto non è giustificabile dal punto di vista commerciale o ambientale utilizzare un aereo così grande nel mercato attuale. La flotta della compagnia aerea di 49 Airbus A350 e 30 Boeing 787 è la scelta ideale per le rotte a lungo raggio strategicamente più importanti verso l’Africa, le Americhe, l’Europa e le regioni dell’Asia-Pacifico.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)