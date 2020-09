Gli Embraer E195 debuttano in Vietnam con Bamboo Airways

Due Embraer E195 hanno iniziato le operazioni in Vietnam con Bamboo Airways, offrendo il primo jet service per Con Dao da Hanoi, Vinh e Hai Phong. La popolare destinazione turistica, con un arcipelago di 16 isole, è attualmente servita solo da aerei turboprop a causa della sua short runway con light pavement e della mancanza di rifornimento di carburante.

Gli Embraer E195 si uniscono alla flotta di Bamboo Airways su un wet-lease agreement con Great Dane Airlines con sede in Danimarca, che si aggiunge al numero crescente di E-Jet operators nella regione dell’Asia Pacifico.

“Bamboo Airways è orgogliosa di offrire jet-operated flights per Con Dao con gli E195”, ha affermato Dang Tat Thang – Executive Vice Chairman of Bamboo Airways. “Le performance su pista corta del velivolo lo rendono un aereo ideale per i voli da e per Con Dao. Con il two by two seating offriamo ai nostri passeggeri un elevato livello di comfort in un aereo moderno e spazioso”.

“Congratulazioni a Bamboo Airways per questa mossa strategica. Gli E-Jet daranno loro una grande flessibilità sia in termini di performance che in termini economici”, afferma Raul Villaron, Vice President, Asia Pacific for Embraer’s commercial aviation unit. “La fuel efficiency e l’economia dell’E195 consentono a Bamboo Airways di gestire in modo economico la fluttuazione della domanda e di operare rotte a bassa densità con gli aeromobili delle giuste dimensioni. Diamo il benvenuto a Bamboo Airways nella famiglia Embraer e il nostro team globale è qui per supportarli”.

Ci saranno due voli al giorno sulla rotta Hanoi – Con Dao e voli giornalieri da Hai Phong e Vinh a Con Dao nella fase iniziale. Bamboo Airways utilizza l’aereo in una comoda configurazione a classe singola con 118 posti.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)