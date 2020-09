Qatar Airways è il primo vettore globale a utilizzare l’Honeywell Ultraviolet Cabin Cleaning Technology

Qatar Airways diventa il primo vettore globale a utilizzare l’Honeywell Ultraviolet (UV) Cabin System, migliorando ulteriormente le sue misure igieniche a bordo. Nei test clinici, la luce UV ha dimostrato di essere in grado di inattivare vari virus e batteri se applicata correttamente.

Con le dimensioni di un carrello per bevande, l’Honeywell UV Cabin System, operato da Qatar Aviation Services (QAS), dispone di bracci UV estensibili che trattano i sedili, le superfici e le cabine degli aerei senza utilizzare detergenti chimici.

Avendo già ricevuto sei Honeywell UV Cabin System, i dispositivi sono stati sottoposti a test completi a bordo degli aerei Qatar Airways, prima di entrare in servizio. La compagnia aerea mira ad acquisire unità aggiuntive nel prossimo futuro, al fine di operarle a bordo durante tutti i turnaround degli aeromobili all’Hamad International Airport (HIA).

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere la prima compagnia aerea globale a utilizzare l’Honeywell UV Cabin System a bordo dei nostri aerei. Nei test clinici, la luce UV ha dimostrato di essere in grado di inattivare vari virus e batteri se applicata correttamente a dosi specificate. Durante questi tempi senza precedenti, la salute e la sicurezza dei nostri equipaggi e dei passeggeri continuano ad essere della massima importanza. Dall’inizio della pandemia, abbiamo introdotto regolarmente nuove ed efficaci misure di sicurezza e igiene a bordo dei nostri aeromobili, sulla base della nostra ineguagliabile esperienza”.

Il presidente di Honeywell Aerospace EMEAI, James Currier, ha dichiarato: “Honeywell dispone oggi di una tecnologia che può rendere i viaggi aerei più sicuri, dal viaggiatore al lavoratore aeroportuale, in tutto l’aeroporto e a bordo dell’aereo. Stiamo lavorando su diverse linee di business per sviluppare nuovi prodotti come Honeywell ThermoRebellion, una nuova temperature-monitoring solution – Environmental Control System Check, che consente alle compagnie aeree di monitorare il flusso d’aria in cabina e una serie di Personal Protective Equipment. Tutto ciò consente aeroporti più puliti e sicuri”.

Gli aeromobili di Qatar Airways continueranno a essere disinfettati regolarmente utilizzando prodotti per la pulizia raccomandati da IATA e OMS. L’Honeywell UV Cabin system verrà utilizzato come passaggio aggiuntivo dopo la disinfezione manuale, per garantire i più elevati standard di pulizia. La biancheria e le coperte della compagnia aerea continueranno ad essere lavate, asciugate e pressate a temperature adeguate, mentre le cuffie saranno rigorosamente igienizzate dopo ogni volo. Questi articoli vengono quindi sigillati in imballaggi individuali da personale che indossa guanti igienici monouso.

Gli aerei di Qatar Airways dispongono anche dei sistemi di filtrazione dell’aria più avanzati, dotati di filtri HEPA che rimuovono il 99,97% dei contaminanti virali e batterici dall’aria ricircolata, fornendo la protezione più efficace contro le infezioni.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)