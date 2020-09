IATA: una capacità insufficiente smorza l’Air Cargo ad agosto

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati per i global air freight markets ad agosto, dimostrando che il miglioramento rimane lento a causa di una capacità insufficiente. La domanda si è mossa leggermente in una direzione positiva di mese in mese; tuttavia, i livelli rimangono bassi rispetto al 2019. Il miglioramento continua a un ritmo più lento di quanto suggerirebbero alcuni degli indicatori anticipatori tradizionali. Ciò è dovuto al vincolo di capacità derivante dalla perdita di spazio disponibile per il belly cargo quando gli aerei passeggeri rimangono parcheggiati.

La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è stata del 12,6% inferiore ai livelli dell’anno precedente ad agosto (-14% per le operazioni internazionali). Si tratta di un modesto miglioramento rispetto al calo del 14,4% su base annua registrato a luglio. La domanda destagionalizzata è cresciuta dell’1,1% su base mensile in agosto.

La capacità globale, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è diminuita del 29,4% in agosto (-31,6% per le operazioni internazionali) rispetto all’anno precedente. Questo è sostanzialmente invariato rispetto al calo del 31,8% su base annua di luglio.

La belly capacity for international air cargo era del 67% inferiore ai livelli di agosto 2019 a causa del ritiro dei servizi passeggeri durante la pandemia COVID-19. Ciò è stato parzialmente compensato da un aumento del 28,1% nella dedicated freighter capacity. L’utilizzo giornaliero di cargo widebody è vicino a 11 ore al giorno, i livelli più alti da quando queste cifre sono state monitorate nel 2012.

“L’air cargo demand è migliorata di 1,8 punti percentuali in agosto rispetto a luglio. È ancora in calo del 12,6% rispetto ai livelli dell’anno precedente e ben al di sotto del miglioramento del 5,1% del PMI manifatturiero. Il miglioramento è ostacolato dai limiti di capacità poiché gran parte della flotta passeggeri, che normalmente trasporta il 50% di tutto il cargo, rimane a terra. L’alta stagione per l’air cargo inizierà nelle prossime settimane, ma con forti limitazioni di capacità gli shippers potrebbero cercare alternative come l’oceano e la ferrovia per mantenere in movimento l’economia globale”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

(Ufficio Stampa IATA)