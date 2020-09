News Brevi – 29.09.2020

EMIRATES AL ROLAND-GARROS 2020 – Emirates torna in gioco al Roland-Garros 2020 come Official Airline and Premium Partner del torneo di Parigi. Con la ripresa dei suoi voli giornalieri per Parigi e il ritorno dell’iconico A380 nei cieli francesi, Emirates si impegna a offrire ai clienti in Francia le migliori esperienze di volo e a terra. Il Roland-Garros è il principale evento sulla terra battuta nel mondo del tennis. Emirates è partner di lunga data dell’Open di Francia dal 2013 ed è diventata Premium Partner del Grande Slam nel 2017. Come parte dell’accordo quinquennale, Emirates gode di una presenza significativa nell’evento. Parigi è stata una delle primissime destinazioni verso cui Emirates ha ripreso le operazioni passeggeri a maggio. La compagnia aerea ora opera due servizi giornalieri per Parigi con il B777-300 e l’A380, diventando l’unica compagnia aerea ad operare il velivolo nei cieli francesi. Emirates serve attualmente più di 90 destinazioni in tutto il mondo, avendo ripristinato oltre il 50% della sua rete di destinazioni pre-pandemia. Mentre i confini continuano ad aprirsi, la compagnia aerea si impegna a garantire che i clienti viaggino in modo sicuro e affidabile, implementando misure di salute e sicurezza leader del settore in ogni fase del viaggio.

BOMBARDIER CONTINUA LA SUA GLOBAL CUSTOMER SERVICE EXPANSION – Bombardier ha annunciato oggi che la società ha stipulato share purchase agreements con Lufthansa Technik AG ed ExecuJet Aviation Group AG, per acquisire tutte le azioni emesse e in circolazione di Lufthansa Bombardier Aviation Services (LBAS) che non possiede. Questa transazione consente a Bombardier di espandere ulteriormente la sua worldwide customer support footprint istituendo un wholly-owned service centre a Berlino. Le transazioni sono soggette alle consuete condizioni di chiusura, con chiusure previste entro la fine dell’anno. “Bombardier ha una forte presenza in Germania da molti anni e siamo orgogliosi che queste transazioni significative continueranno a far crescere la nostra presenza in Europa mentre lavoriamo per stabilire un wholly-owned service centre a Berlino”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Vice President and General Manager, Customer Experience, Bombardier Aviation. “Questo investimento è fondamentale per l’espansione della nostra presenza in Europa e nel mondo e poiché il centro servizi è destinato a diventare un Bombardier service centre interamente di proprietà, i nostri clienti beneficeranno di ulteriori vantaggi e competenze offerti dall’OEM”. Situato in posizione strategica presso l’aeroporto di Berlino-Schönefeld, il centro servizi fornisce servizi ai Bombardier business aircraft customers dal 1997.

SITA: IN 12 ANNI -70% BAGAGLI DISGUIDATI GRAZIE ALLA TECNOLOGIA – Soluzioni IT che tracciano la posizione di ogni valigia per tutto il viaggio: questa la tecnologia chiave che ha consentito di ridurre il numero di bagagli riconsegnati in ritardo, danneggiati, smarriti o rubati fino a raggiungere nel 2019 il dato di 5,6 ogni mille passeggeri – il più basso finora – con un calo dell’1,6% rispetto al 2018 e una caduta del 70% dal 2007, pur a fronte di una costante crescita dei passeggeri negli anni (+83% dal 2007). È quanto emerge dal 2020 Baggage IT Insights di SITA, fornitore globale di tecnologie per il trasporto aereo, che individua nelle soluzioni IT anche la risposta alle esigenze per la gestione di borse e valigie nel ‘New normal’ post Covid-19, quando i passeggeri chiedono più opzioni self-service per gestire il viaggio dai propri dispositivi mobile e compagnie aeree e aeroporti hanno la necessità di guadagnare efficienza, limitando costi e intoppi. Sergio Colella, Presidente Europa di SITA, ha dichiarato: “Anche se attualmente il trasporto aereo gestisce traffici inferiori a quelli a cui eravamo abituati, occorre che sin da subito gli operatori si dotino delle tecnologie adeguate a garantire la massima efficienza possibile in questa emergenza sanitaria e a ridurre le irregolarità relative ai bagagli quando si ritornerà ai volumi precedenti – cosa che secondo IATA non accadrà prima del 2024. Noi di SITA siamo a disposizione del settore per rispondere alle esigenze più specifiche con soluzioni adattate ai requisiti imposti dall’emergenza Covid-19: è il caso, per esempio, di WorldTracer Self Service – recentemente adottato dal Gruppo Lufthansa – che in caso di irregolarità con il bagaglio consente ai passeggeri di gestire tutto il processo direttamente dal proprio smartphone, riducendo lo stress ed evitando code ai desk in aeroporto”.

ETIHAD AIRWAYS LANCIA LA SERIE DI PODCAST “ALTITUDES BY ETIHAD” – Etihad Airways ha rilasciato un podcast ufficiale – Altitudes by Etihad – per fornire agli ascoltatori insight su come la compagnia aerea ha risposto agli effetti della pandemia COVID-19. Prima del lancio di “Altitudes by Etihad”, Tony Douglas, Etihad Aviation Group’s Chief Executive Officer, ha aperto ieri il Global Aerospace Summit con un discorso programmatico che ha fornito una panoramica della risposta della compagnia aerea alla pandemia. Il Summit è un forum per i leader del settore di tutto il mondo per affrontare le maggiori sfide e opportunità del settore dell’aviazione. Dopo il Summit, gli ascoltatori sono ora invitati a godersi uno sguardo più dettagliato e dietro le quinte della compagnia aerea e del settore dell’aviazione, dal punto di vista del CEO del gruppo, attraverso questa serie di podcast.

DELTA CARGO LANCIA API CONNECTION – I Cargo customers possono ora collegare le proprie piattaforme operative direttamente a Delta Cargo utilizzando la nuova free Application Program Interface di Delta. Questa tecnologia di connessione consente ai clienti di inviare e ricevere senza problemi le richieste in tempo reale direttamente a Delta dal proprio sistema. Attraverso la connessione API, i clienti possono ora acquistare, prenotare e monitorare facilmente le proprie spedizioni dalle proprie piattaforme. “L’API si basa sulla connettività in tempo reale, quindi esternalizzare le nostre API di acquisto, prenotazione e tracciamento per i clienti è solo un altro modo in cui rendiamo più semplice fare affari con noi”, ha affermato Shawn Cole, Delta Cargo – Vice President. “Ci siamo resi conto che alcuni clienti preferiscono utilizzare i propri sistemi e non vogliono accedere a un sito web separato per ottenere tariffe e disponibilità. Ora hanno un rapido accesso diretto alle informazioni di cui hanno bisogno durante la spedizione con Delta Cargo”.