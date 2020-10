Norwegian Air Ambulance Foundation riceve il primo five-bladed Airbus H145

Airbus Helicopters ha consegnato il primo five-bladed H145 a Norwegian Air Ambulance Foundation. Questa nuova versione del suo H145 light twin-engine helicopter, il più venduto di Airbus, adotta un nuovo e innovativo five-bladed rotor, aumentando il carico utile di 150 kg e offrendo nuovi livelli di comfort, semplicità e connettività. L’elicottero ha ricevuto la certificazione da parte di EASA (leggi anche qui) a giugno ed è ora pronto ad affrontare un’ampia varietà di missioni.

“Vorrei ringraziare Norwegian Air Ambulance Foundation per la fiducia accordata ai nostri elicotteri e in particolare alla Famiglia di elicotteri H145. Non vedo l’ora di vedere questa nuova versione in azione, contribuendo al successo delle missioni salvavita”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “I nostri team hanno lavorato duramente per portare rapidamente sul mercato questo elicottero multi-missione potenziato”.

“Siamo orgogliosi di essere il primo operatore ad utilizzare il nuovo five-bladed H145 per i nostri progetti di ricerca e sviluppo”, dice Hans Morten Lossius, Secretary General of Norwegian Air Ambulance Foundation. “L’aumento del carico utile e il volo fluido rendono il nuovo H145 la scelta perfetta per questi scopi, consentendoci di superare i limiti e migliorare le operazioni HEMS in Norvegia”.

Norwegian Air Ambulance Foundation, fondata dal medico norvegese Jens Moe nel 1978, è capogruppo di Norwegian Air Ambulance. La società ha portato l’HEMS in Norvegia aprendo una prima base vicino a Oslo e operando un elicottero BO105 noleggiato dalla Germania. Oggi, Norwegian Air Ambulance gestisce tutte le 13 basi HEMS in Norvegia e tutte e 4 le basi in Danimarca utilizzando una flotta di H135 e H145 equipaggiata al 100% con Helionix. Questo elicottero è dedicato a supportare l’importante lavoro della Fondazione per migliorare le operazioni HEMS.

La nuova versione dell’H145 light twin-engine helicopter è stata presentata all’Heli-Expo 2019 di Atlanta, con l’annuncio dei clienti di lancio per tutti i segmenti di missione sia civili e che parapubblici.

La certificazione da parte della FAA è in fase di revisione ed è attesa a breve. La certificazione per la versione militare del five-bladed H145 sarà rilasciata nel 2021. L’H145 è sviluppato in collaborazione con Kawasaki Heavy Industries. La prima consegna da parte del partner giapponese è prevista per l’inizio del prossimo anno.

Alimentato da due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è equipaggiato con full authority digital engine control (FADEC) e con l’Helionix digital avionics suite. Include inoltre un high performance 4-axis autopilot, che consente di aumentare la sicurezza e ridurre il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria.

