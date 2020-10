Albastar raddoppia le rotte tra Cuneo e la Sicilia: nuovo volo su Comiso e riconferma per Trapani

Albastar potenzia la sua presenza in Sicilia e lo fa partendo da Cuneo, forte dei risultati molto soddisfacenti, sia in termini di riempimento che di gradimento da parte dei passeggeri, che hanno registrato i voli su Trapani durante l’estate 2020.

Da dicembre 2020 a marzo 2021, oltre a riprendere i voli bisettimanali del giovedì e della domenica su Trapani Birgi, Albastar apre negli stessi giorni una nuova rotta operativa su Comiso, unico collegamento diretto verso il Piemonte. Il duplice collegamento settimanale tra Cuneo e la Sicilia per il periodo invernale, oltre a sottolineare la predilezione del basso Piemonte per l’isola del Sud Italia, rappresenta una grande opportunità per gli abitanti della Sicilia appassionati di sport invernali, che potranno così scoprire nuove mete sulle Alpi piemontesi dove praticare lo sci e altre discipline, favoriti anche dai voli operativi studiati appositamente per il week-end.

“Accogliamo con grande entusiasmo e ottimismo l’opportunità di operare una nuova rotta, che potenzia la presenza di Albastar in Sicilia. Ringraziamo il management degli aeroporti di Comiso e Cuneo per aver scelto Albastar e siamo certi che il prodotto offerto troverà il pieno consenso della clientela, con l’obiettivo di consolidare le rotte nella stagione estiva”, commenta Giancarlo Celani, Chief Commercial Officer & Deputy C.E.O di Albastar.

“La nuova rotta su Comiso nasce da un’esigenza di collegare la Sicilia orientale, destinazione che da anni ci viene richiesta dall’utenza business. Poterla lanciare per la stagione invernale permetterà inoltre di sfruttare al meglio le potenzialità turistiche che Cuneo può offrire, obiettivo che ci auspichiamo sia sostenuto dall’interesse del territorio”, sottolinea Anna Milanese, Direttore Generale dell’Aeroporto di Cuneo.

Gli operativi dei voli settimanali di Albastar dall’Aeroporto di Cuneo verso quelli di Comiso e Trapani Birgi, in vigore da dicembre 2020 a marzo 2021, sono:

Giovedì

AP411 Trapani – Cuneo 09:00 10:35

AP494 Cuneo – Comiso 11:25 13:10

AP493 Comiso – Cuneo 14:00 15:50

AP412 Cuneo – Trapani 16:40 18:15

Domenica

AP411 Trapani – Cuneo 08:00 09:35

AP494 Cuneo – Comiso 10:25 12:10

AP493 Comiso – Cuneo 13:00 14:50

AP412 Cuneo – Trapani 15:40 17:15

I voli sono acquistabili sul sito www.albastar.es. È possibile prenotare anche nelle agenzie di viaggio tradizionali e sulle online travel agency.

Membro IATA con certificazione IOSA, Albastar è una compagnia aerea privata spagnola in possesso dei più elevati standard operativi e di sicurezza. Con stabile organizzazione in Italia dal 2014, il vettore è stato fondato nel 2009 da imprenditori italiani e nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per tour operator, broker, associazioni sportive e clientela individuale, offrendo al mercato un modello di business sempre più flessibile che prevede collegamenti di linea, on-demand e per traffico religioso. Albastar opera con una flotta di cinque B737-800NG configurati a 189 posti in classe unica e un B737-400 configurato a 170 posti in classe unica, che rispettano i più severi e stringenti standard di sicurezza richiesti da EASA.

(Ufficio Stampa Albastar – Aeroporto di Cuneo – Photo Credits: Albastar)