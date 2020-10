Wizz Air: al via 6 rotte nazionali per 84 voli settimanali

Wizz Air ha avviato oggi la sua più grande operazione a livello nazionale in Italia. Le nuove rotte nazionali di WIZZ che collegano Milano Malpensa con Bari, Catania e Palermo, e Catania con Roma Fiumicino, Bologna e l’aeroporto Marco Polo di Venezia sono le rotte della compagnia con maggior traffico con voli doppi e tripli giornalieri. I posti per le nuove rotte possono già essere prenotati su wizzair.com o sull’app della compagnia aerea.

L’Italia è stata un mercato importante per Wizz Air sin dalla fondazione della compagnia aerea nel 2004. La compagnia aerea ha trasportato oltre 40 milioni di passeggeri negli ultimi 16 anni sulle sue rotte italiane. Il 2020 è una pietra miliare nelle attività italiane di WIZZ. Solo nel 2020, infatti, la compagnia aerea ha aggiunto 85 nuove rotte al suo network italiano, ha aperto la sua base di Milano Malpensa e l’8 ottobre aprirà la sua nuova base italiana a Catania. Il continuo sviluppo dell’offerta domestica di Wizz Air e la creazione delle due nuove basi e dei 16 aeroporti verso i quali WIZZ vola in Italia sono alla base dell’impegno a lungo termine della compagnia aerea per offrire opportunità di viaggio sempre più convenienti ai suoi viaggiatori italiani.

Wizz Air si dedica a operazioni sostenibili e rispettose dell’ambiente. Ha basato 2 Airbus A321neo nella sua base di Catania e 3 Airbus A321neo nella sua base di Milano Malpensa di recente apertura. L’A320 neo e gli aeromobili appartenenti alla stessa famiglia incorporano le ultime tecnologie, inclusi i motori di nuova generazione e il design della cabina, riferimento per il settore, portando ad un risparmio del 20 % sui soli costi del carburante. L’A321neo offre anche vantaggi ambientali significativi con una riduzione di quasi il 50% dell’impronta acustica rispetto agli aerei della generazione precedente. Il motore GTF Pratt e Whitney ha dimostrato la prevista capacità di ridurre il consumo di carburante del 16% e le emissioni di ossido di azoto del 50%.

Wizz Air è stata una delle prime compagnie aeree ad aver introdotto una serie di misure igieniche avanzate per garantire la salute e la sicurezza dei propri clienti e del personale. Come parte di questi nuovi protocolli, durante il volo, sia l’equipaggio di cabina che i passeggeri sono tenuti a indossare le mascherine e l’equipaggio di cabina deve indossare anche guanti. Gli aeromobili di Wizz Air vengono regolarmente sottoposti a un processo di nebulizzazione leader del settore con una soluzione antivirale e, seguendo il rigoroso programma di pulizia giornaliera di WIZZ, tutti gli aeromobili della compagnia aerea vengono ulteriormente disinfettati durante la notte con la stessa soluzione antivirale. Gli acquisti a bordo sono incoraggiati a essere effettuati tramite pagamento contactless. I passeggeri sono tenuti a seguire le misure di distanziamento fisico introdotte dalle autorità sanitarie locali e sono incoraggiati a effettuare tutti gli acquisti online prima del volo (ad es. Bagaglio registrato, priorità WIZZ, percorso di sicurezza veloce), per ridurre al minimo ogni possibile contatto fisico in aeroporto.

Aggiungendo WIZZ Flex a una prenotazione, i passeggeri possono essere certi che, se le circostanze cambiassero, o se desiderassero semplicemente viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Fornire questo ulteriore livello di protezione per le prenotazioni dei passeggeri è una garanzia di tranquillità durante questi periodi incerti.

George Michalopoulos, CCO di Wizz Air, dichiara: “Siamo molto felici di vedere i nostri primi voli nazionali decollare oggi da Milano Malpensa. Fornire servizi ad alta frequenza a basso costo tra le destinazioni italiane fornirà agli italiani maggiori opportunità di avvicinarsi ai loro amici e famiglie, stimolare il turismo nazionale e rafforzare i legami economici tra le regioni italiane. I velivoli della famiglia Airbus A320neo ecocompatibili supporteranno operazioni sostenibili e green e allo stesso tempo ci consentiranno di offrire tariffe incredibilmente basse – a partire da €4,99 – sul mercato. Con le nostre misure di igiene protettiva migliorate a bordo, diamo il benvenuto ai passeggeri che volano sulla flotta più verde d’Europa godendo al contempo dell’ottimo servizio a bordo di WIZZ”.

Milano Malpensa – Catania, 3 volte al giorno, dal 1 Ottobre 2020.

Milano Malpensa – Palermo, 2 volte al giorno, dal 1 Ottobre 2020.

Milano Malpensa – Bari, Giornaliero, dall’ 8 Ottobre 2020.

Catania – Roma Fiumicino, 3 volte al giorno, dall’8 Ottobre 2020.

Catania – Bologna, 2 volte al giorno, dall’8 Ottobre 2020.

Catania – Venezia Marco Polo, Giornaliero, dall’8 Ottobre 2020.

(Ufficio Stampa Wizz Air)