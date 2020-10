Benetton Rugby sale a bordo di Ryanair

Benetton Rugby ha sottoscritto una partnership con la compagnia aerea irlandese Ryanair. L’accordo, uno dei più importanti raggiunti dal club biancoverde, è stato stipulato per la stagione sportiva 2020/2021.

Considerata l’attuale emergenza sanitaria internazionale ed in vista della ripresa delle competizioni europee, Guinness PRO14 e European Rugby Challenge Cup, i voli charter privati consentiranno ai Leoni biancoverdi di raggiungere le mete designate in maniera comoda e veloce limitando inoltre ogni rischio legato al contagio da Covid-19.

“Siamo lieti di ufficializzare questa storica partnership tra Benetton Rugby e Ryanair, due grandi brand con ambizioni di portata internazionale”, ha dichiarato il responsabile commerciale e marketing del club biancoverde, Fabio Rigoletto. “L’annuncio di oggi è il risultato di un confronto costante ormai da diversi anni con la dott.ssa Ravara ed essere riusciti nell’intento è per noi motivo di orgoglio. Ryanair sarà nostro partner per l’intera durata della stagione sportiva 2020/21 e grazie alla loro collaborazione permetteremo ai nostri atleti ed allo staff di viaggiare in modo più agevole e sicuro”.

Chiara Ravara, Responsabile Sales e Marketing di Ryanair: “Siamo entusiasti di avere Benetton Rugby a bordo. Ci sono voluti alcuni anni, ma come si dice…chi la dura la vince. Siamo lieti che Benetton Rugby abbia scelto i nostri servizi per far volare la sua squadra in tutta comodità e sicurezza in questo periodo che ci pone davanti a nuove sfide. Un ringraziamento particolare a Fabio Rigoletto, Responsabile Sales e Marketing di Benetton Rugby, per il suo fondamentale supporto nel finalizzare questa partnership e per averci permesso di collaborare con Pro-14 espandendo la nostra partnership ad un numero considerevole di club del campionato a conferma che l’unione fa la forza”.

(Ufficio Stampa Ryanair)