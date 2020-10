British Airways incrementa lo schedule con più destinazioni a lungo e corto raggio

British Airways aumenta il numero di destinazioni servite, con un orario di voli più ampio per i suoi clienti.

Da oggi inizieranno i servizi a lungo raggio per Johannesburg, Cape Town e Bahrain. I voli per Grenada torneranno il 14 ottobre, mentre i voli per le Seychelles torneranno il 16 ottobre.

Lahore, una nuova aggiunta al network di British Airways, inizierà il 12 ottobre mentre i nuovi servizi da London Heathrow per le Maldive e le Barbados saranno lanciati rispettivamente il 16 e 17 ottobre.

Guardando al corto raggio, tornano oggi Bruxelles, Dublino, Dusseldorf, Goteborg, Milano Linate, Stoccarda, Siviglia e Valencia. Bilbao, Cefalonia e Lussemburgo tornano domani e Lanzarote sabato. Nel corso del mese, i servizi riprenderanno verso destinazioni quali Gran Canaria, Billund, Bordeaux, Basilea, Brindisi, Colonia, Malta, Salisburgo, Vienna e Zagabria.

Neil Chernoff, Director of Network and Alliances di British Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di tornare in più destinazioni questo mese, collegando il Regno Unito con sempre più paesi in tutto il mondo. Con l’aumento dei servizi sia a lungo che a corto raggio, c’è una destinazione per chiunque e con le nostre misure di sicurezza migliorate speriamo che questo incoraggi le persone a iniziare a pianificare la loro prossima vacanza”.

British Airways ha inoltre annunciato che dal 28 marzo 2021 opererà voli giornalieri dal Terminal 5 di Londra Heathrow alle Bermuda. I voli partiranno da Londra Heathrow alle 14:55, atterrando alle Bermuda alle 18:25. La rotta sarà operata da un Boeing 777-200, che presto presenterà la nuova Club Suite della compagnia aerea.

Neil Chernoff, BA Director of Network and Alliances, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare voli da Heathrow alle Bermuda. Questa è la prima volta che voliamo alle Bermuda dal più grande aeroporto di Londra da oltre tre decenni. Le Bermuda sono ora ancora più accessibili dal più grande aeroporto del Regno Unito, un gateway per molte delle nostre destinazioni in tutto il mondo”.

Come sempre, l’operazione di qualsiasi volo è soggetta a restrizioni internazionali e all’approvazione del governo.

I clienti possono viaggiare in assoluta fiducia sapendo che la sicurezza è al centro dell’attività di British Airways. La compagnia aerea ha introdotto una serie di misure, a cui equipaggio e clienti devono attenersi.

(Ufficio Stampa British Airways)