Boeing accorperà la produzione del 787 in South Carolina nel 2021

Mentre l’industria del trasporto aereo continua ad affrontare l’impatto di COVID-19, The Boeing Company ha dichiarato oggi che consoliderà la produzione dei 787 presso la sua facility in North Charleston, S.C., a partire dalla metà del 2021, secondo la migliore stima dell’azienda.

Un unico sito migliorerà l’efficienza operativa, in quanto l’azienda si adatta alla flessione del mercato e alle posizioni di ripresa e crescita a lungo termine.

La decisione arriva quando la società sta intraprendendo azioni strategiche per preservare la liquidità e riposizionare alcune linee di business nell’attuale contesto globale, per migliorare l’efficienza e migliorare le performance a lungo termine.

Il production system del 787 è stato adattato per l’attuale difficile contesto di mercato, posizionando la 787 family per il ramp-up della produzione, con l’aumento dei viaggi aerei.

“Il Boeing 787 è l’enorme successo che è oggi grazie ai nostri fantastici compagni di squadra in Everett. Hanno contribuito a dare alla luce un aereo che ha cambiato il modo in cui le compagnie aeree e i passeggeri vogliono volare. Mentre i nostri clienti gestiscono la pandemia globale senza precedenti, per garantire il successo a lungo termine del programma 787, stiamo consolidando la produzione del 787 in South Carolina”, ha affermato Stan Deal, president and chief executive officer of Boeing Commercial Airplanes.

“Il nostro team in Puget Sound continuerà a concentrarsi sulla realizzazione efficiente delle nostre famiglie di aerei 737, 747, 767 e 777, ed entrambi i siti guideranno le iniziative Boeing per migliorare ulteriormente la sicurezza, la qualità e l’eccellenza operativa”.

La società ha iniziato ad assemblare i 787-8 e 787-9 nel suo sito di Everett nel 2007 e ha messo in linea l’impianto di North Charleston come second final assembly line nel 2010. Tuttavia, solo il sito di North Charleston è impostato per costruire il più grande 787-10 model. La produzione dei modelli 787 più piccoli continuerà a Everett fino a quando il programma non passerà al production rate precedentemente annunciato di sei aeroplani al mese nel 2021.

A luglio, Boeing ha annunciato uno studio approfondito sulla fattibilità della produzione di 787 in un unico luogo. La revisione ha esaminato gli impatti e i vantaggi per i clienti, i fornitori, i dipendenti Boeing e la salute generale del sistema di produzione. Lo studio fa parte di una revisione aziendale in corso per rivalutare tutti gli aspetti dell’impronta degli impianti Boeing, della struttura organizzativa, del portafoglio e del mix di investimenti, della stabilità della supply chain.

Questa analisi ha confermato i guadagni di fattibilità e di efficienza creati dal consolidamento, che consente all’azienda di accelerare i miglioramenti e puntare gli investimenti per supportare al meglio i clienti.

“Riconosciamo che le decisioni di produzione possono avere un impatto sui nostri colleghi, sul settore e sui nostri partner della comunità”, ha affermato Deal. “Abbiamo valutato ampiamente ogni aspetto del programma e ci siamo impegnati con i nostri stakeholder su come possiamo collaborare al meglio per andare avanti. Questi sforzi raffineranno ulteriormente la produzione del 787 e miglioreranno la proposta di valore dell’aereo”.

Boeing ha affermato che sta valutando i potenziali impatti sull’occupazione a Everett e North Charleston e comunicherà eventuali modifiche direttamente ai propri dipendenti.

