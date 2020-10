News Brevi – 01.10.2020

ACI WORLD: NUOVO SITO WEB FORNISCE INFORMAZIONI SULLE MISURE SANITARIE AEROPORTUALI – Airports Council International (ACI) World ha lanciato oggi una serie di strumenti che forniscono ai passeggeri informazioni sulle misure sanitarie in atto negli aeroporti di tutto il mondo. I passeggeri potranno vedere le misure che possono aspettarsi in partenza, in arrivo o in transito in aeroporto. Oltre duecento aeroporti, che rappresentano quasi la metà del traffico aereo mondiale, hanno già fornito le loro informazioni. Passeggeri e partner possono visualizzare quali strutture sono disponibili e quali misure sanitarie sono in atto prima di iniziare il viaggio. Gli strumenti presenti nel nuovo sito web includono, per i passeggeri, un’app mobile chiamata “Check & Fly” progettata per essere un assistente durante il viaggio fornendo le misure sanitarie negli aeroporti; una pagina web rivolta ai passeggeri in cui possono cercare i loro aeroporti di partenza e di arrivo. Per gli aeroporti, un portale web che consente agli aeroporti di aggiornare i propri dati; un’app mobile, “Airport Check”, fornisce statistiche agli aeroporti sulla base delle misure implementate a livello globale. Queste statistiche possono aiutare gli aeroporti a pianificare i propri processi e misure, utilizzando l’intelligence del settore. “Sviluppando e fornendo strumenti come quelli sul sito Web Airport Health Measures, forniamo ai viaggiatori informazioni che consentono loro di pianificare i viaggi con fiducia. Questa è la chiave per il recupero del viaggio aereo”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General.

ACCORDO TRA AIRBUS E INDIAN INSTITUTE OF AERONAUTICS (IIA) GROUP – L’Indian Institute of Aeronautics (IIA) Group ha stipulato un accordo con Airbus per utilizzare la ‘Airbus Competence Training (ACT) for Academy’ nel suo curriculum. ‘ACT for Academy’ è un software di formazione specifico nell’ambito dei servizi di formazione di Airbus che mira a familiarizzare gli studenti con le più recenti tecnologie e procedure di manutenzione degli aeromobili Airbus, in un ambiente di classe. Attraverso questa maintenance training solution, Airbus mira a preparare i giovani aspiranti aerospaziali per le loro sfide professionali e a creare una forza lavoro qualificata in consonanza con l’iniziativa “Skill India” del governo indiano. ‘ACT for Academy’ contribuirà a integrare la formazione aeronautica di base degli studenti dell’IIA. Si tratta di uno strumento basato su scenari e orientato all’operatività, incentrato su un approccio “learning by doing”. “L’industria dell’aviazione nella regione dell’Asia meridionale si riprenderà gradualmente a causa dei suoi solidi fondamentali. La disponibilità di forza lavoro qualificata, addestrata secondo gli standard più elevati, sarà fondamentale per accelerare la ripresa”, ha affermato Remi Maillard, President & Managing Director, Airbus India & South Asia.

ACI WORLD: MISURE ALTERNATIVE AL DISTANZIAMENTO NEGLI AIRPORT SECURITY CHECKPOINTS – Airports Council International (ACI World) ha pubblicato oggi i risultati delle simulazioni sull’impatto dell’applicazione della distanza fisica agli airport security checkpoints, che mostrano che la capacità potrebbe essere ridotta fino al 75%. Lavorando con EBEA Consulting e Transoft solutions, ACI World ha progettato 11 misure alternative al distanziamento fisico mantenendo i passeggeri e il personale al sicuro e, allo stesso tempo, mantenendo in movimento i checkpoint quando il traffico passeggeri aumenta. “Gli aeroporti stanno esaminando tutti gli aspetti delle loro operazioni mentre cercano di riprendersi dall’impatto del COVID-19, promuovere la fiducia nei viaggi aerei e rassicurare i passeggeri”, ha dichiarato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Queste simulazioni e le conseguenti misure di mitigazione suggerite incoraggiano le autorità di regolamentazione e gli aeroporti a pianificare in anticipo per facilitare un aumento del numero di passeggeri, senza dover scendere a compromessi in materia di salute e sicurezza”. Il distanziamento fisico si è dimostrato una buona misura di mitigazione contro la diffusione del virus, ma una volta che il traffico passeggeri aumenta, ciò non sarà fattibile o sostenibile a lungo termine, se gli aeroporti vogliono mantenere le operazioni in modo efficiente. Le 11 diverse misure di mitigazione delle distanze fisiche sono progettate per mantenere i passeggeri e il personale al sicuro. Alcuni esempi includono: maschere per il viso, test prima del viaggio, pulizia continua del vassoio o UVC cleaning, installazione di plexiglass e software di monitoraggio.

EUROWINGS: OTTIMO POSIZIONAMENTO MEDIATICO NEGLI UTLIMI MESI – L’online trade medium “aeroTELEGRAPH”, in collaborazione con il monitoring provider Adwired, pubblica una classifica aggiornata quotidianamente delle prime 40 compagnie aeree. La percezione pubblica di queste compagnie aeree è valutata sulla base di dichiarazioni pubblicate nei media di tutto il mondo. Secondo questo, Eurowings è attualmente la compagnia aerea più popolare in Germania ed è alla pari con la compagnia aerea statunitense Southwest Airlines e le compagnie aeree premium Swiss ed Emirates in tutto il mondo. Tra le altre cose, le dichiarazioni sull’affidabilità e l’orientamento al cliente vengono analizzate e valutate statisticamente. Eurowings ha così ottenuto un ottimo posizionamento mediatico negli ultimi mesi, ad esempio come prima compagnia aerea in Europa a rendere disponibile il posto centrale gratuito.

LUFTHANSA TECHNIK: IL FLYING OBSERVATORY SOFIA RITORNA AD AMBURGO PER UN C-CHECK – SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy), un Boeing 747SP modificato, effettuerà un “pit stop”: per un routine check a Lufthansa Technik, l’osservatorio volante della NASA e del German Aerospace Center (DLR) è atterrato a Aeroporto di Amburgo il 30 settembre 2020. Questa sosta, che equivale a un C-check, si svolge circa ogni tre anni. “Attendiamo con impazienza la rinnovata collaborazione con Lufthansa Technik”, afferma Heinz Hammes, SOFIA Project Manager at DLR’s Space Administration branch. “Le circostanze speciali di quest’anno richiedono cooperazione e maggiore flessibilità da tutte le parti coinvolte. Siamo convinti di essere nel posto giusto per i compiti che ci attendono”. Nel caso speciale di SOFIA, l’aereo sarà riparato in conformità con i regolamenti NASA, che hanno anche definito i pacchetti di lavoro esatti. Durante l’extended maintenance visit la struttura dell’aeromobile viene sottoposta a ispezioni approfondite prima che vengano eseguite le riparazioni necessarie. Inoltre, viene aggiornato l’impianto di climatizzazione. “Questo ci consentirà di regolare la temperatura della cabina in modo molto preciso in futuro”, spiega Hammes. “Questo è particolarmente importante nella instrument zone”. I controlli finali presso Lufthansa Technik, ad esempio sui motori e sulla pressurizzazione interna della cabina, sono previsti per metà dicembre. I lavori di manutenzione dovrebbero essere completati entro l’inizio di febbraio, quando SOFIA dovrebbe riprendere le sue attività scientifiche.

ETIHAD AIRWAYS: PCR TEST INCLUSO IN TUTTI I BIGLIETTI DA ABU DHABI – Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, Etihad Airways offrirà test PCR inclusi in tutti i biglietti aerei prenotati dai clienti negli Emirati Arabi Uniti per i voli in partenza dall’aeroporto internazionale di Abu Dhabi, ad eccezione dei servizi per la Cina. La compagnia aerea sta collaborando con Life Medical Diagnostic Center (Life Dx) per offrire test convenienti tra le 48 e le 96 ore prima della partenza, presso la sua rete di centri di raccolta negli Emirati Arabi Uniti. I viaggiatori che volano in First o Business avranno anche la possibilità di selezionare i test a casa loro. Il processo semplice e veloce può essere prenotato direttamente con Life Dx. Nadia Bastaki, Vice President Medical Services, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Si tratta di uno sviluppo significativo che consente a Etihad di fornire una maggiore facilità di viaggio a coloro che partono da Abu Dhabi, eliminando il maggior numero di inconvenienti possibile dal processo di test PCR. Ciò segue perfettamente la recente introduzione della copertura assicurativa COVID-19 gratuita su tutti i biglietti Etihad Airways. Siamo fiduciosi che questa partnership fornirà a Etihad, e soprattutto ai nostri ospiti, le tecnologie di test superiori di Life Dx in modo che possano viaggiare dalla capitale con maggiore tranquillità. Questo è un ulteriore passo negli sforzi compiuti da Etihad per fornire un’esperienza di viaggio professionale, sicura e protetta in ogni fase del viaggio con noi”. Etihad consiglia vivamente a tutti i viaggiatori di visitare il sito www.etihad.com/destinationguide per informazioni dettagliate sui requisiti dei test PCR specifici per paese, elenchi di strutture per i test medici applicabili e regolamenti di ingresso.

IATA: POSTI DI LAVORO IN AFRICA A RISCHIO PER LA PANDEMIA – IATA ha avvertito che il danno arrecato all’industria aeronautica africana e alle economie dalla chiusura del traffico aereo a causa della pandemia COVID-19 si è aggravato. Secondo i nuovi dati pubblicati oggi dall’Air Transport Action Group di cui IATA è membro, 5 milioni di posti di lavoro africani andranno persi nell’aviazione e nelle industrie sostenute dall’aviazione nel 2020. Si tratta di ben oltre la metà dei 7,7 milioni di posti di lavoro legati al trasporto aereo della regione. Nel 2020 verranno persi 172.000 posti di lavoro nel solo settore dell’aviazione. Si tratta di circa il 40% dei 440.000 della regione. Il PIL sostenuto dall’aviazione nella regione scenderà fino a 37 miliardi di dollari. Questo è del 58% inferiore ai livelli pre COVID-19.

IATA: POSTI DI LAVORO IN MEDIO ORIENTE A RISCHIO PER LA PANDEMIA – IATA avverte che il danno in Medio Oriente a causa della pandemia COVID-19 si è aggravato. Secondo i nuovi dati pubblicati oggi dall’Air Transport Action Group di cui IATA è membro, 7 milioni di posti di lavoro in Medio Oriente andranno persi nell’aviazione e nelle industrie sostenute dall’aviazione nel 2020. Si tratta di quasi la metà dei posti di lavoro legati all’aviazione della regione. 323.000 posti di lavoro andranno persi solo nel settore dell’aviazione nel 2020. Il PIL sostenuto dall’aviazione nella regione scenderà fino a $105 miliardi. Questo è del 49% inferiore ai livelli pre COVID-19.