Lufthansa: sei nuove destinazioni turistiche a lungo raggio da Francoforte per l’estate 2021

Lufthansa continua ad espandere la sua offerta turistica da Francoforte per l’estate 2021. Sono ora disponibili per le prenotazioni sei nuove destinazioni a lungo raggio per la prossima estate.

A partire dal 29 marzo ci saranno tre voli settimanali da Francoforte a Punta Cana nella Repubblica Dominicana e, a partire dal 31 marzo, due voli settimanali da Francoforte a Mombasa (Kenya) con voli successivi per l’isola di Zanzibar (Tanzania). Dal 3 giugno Lufthansa propone un’altra anteprima: da Francoforte ci sarà un volo diretto per Anchorage in Alaska (USA) tre volte a settimana.

Inoltre, le attraenti destinazioni di vacanza di Mauritius e Malé alle Maldive non saranno offerte solo in inverno, ma saranno presenti anche nel flight schedule in estate a partire dal 2021.

I voli da Francoforte a Punta Cana, Anchorage e Mauritius sono in collaborazione con Eurowings e sono operati da Brussels Airlines. Possono essere prenotati sia su lufthansa.com che su eurowings.com. I voli da Francoforte a Malé, Mombasa e Zanzibar sono offerti dal core brand Lufthansa. Questi voli possono essere prenotati solo tramite lufthansa.com.

L’obiettivo di Lufthansa è plasmare attivamente il futuro del turismo. Questo era un obiettivo strategico anche prima della pandemia coronavirus. Dall’inizio di luglio 2019 Lufthansa offre numerose altre destinazioni turistiche.

I voli sono prenotabili da oggi, 1 ottobre, in combinazione con opzioni di cambio di prenotazione interessanti e flessibili.

(Ufficio Stampa Lufthansa)