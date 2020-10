Emirates SkyCargo inizia ad operare a Guadalajara (Messico), portando ad oltre 125 le destinazioni raggiunte

Emirates SkyCargo inizierà ad operare due voli cargo a settimana verso Guadalajara, a partire dalla prima settimana di ottobre. I voli cargo verso la città, hub tecnologico del Messico, saranno operati con i Boeing 777F, in grado di trasportare un carico di circa 100 tonnellate. Guagalajara è la 15° destinazione delle Americhe raggiunta da Emirates SkyCargo, la seconda del Messico.

Dal 2014, anno nel quale Emirates SkyCargo ha iniziato ad operare verso Città del Messico, il vettore ha facilitato il commercio tra il Messico e il resto del mondo. In oltre 6 anni di attività, la divisione cargo di Emirates ha movimentato oltre 25.000 tonnellate di merci. Tra i prodotti più trasportati generi alimentari freschi, come avocado e bacche, esportati dal paese sudamericano verso Europa e Medio Oriente.

Il nuovo collegamento verso Guadalajara, amplia il network internazionale e offrirà nuove opportunità alle aziende locali che, grazie ad Emirates, avranno la possibilità di raggiungere nuovi potenziali clienti in tutto il mondo, grazie alle oltre 125 destinazioni raggiunte da SkyCargo. Anche nel corso della pandemia di COVID-19, il vettore ha continuato ad operare voli cargo di linea settimanali verso Città del Messico, garantendo il trasporto di forniture mediche essenziali e assicurando, al contempo, un importante canale per l’export dei prodotti messicani verso il resto del mondo.

I voli verso Guadalajara saranno operati ogni lunedì e venerdì. In entrambi i giorni, il volo EK 9936 arriverà a Guadalajara da Città del Messico alle 7.20 am (ora locale), per ripartire alle 9.20 am (ora locale). Le materie prime che verranno trasportate da e verso Guadalajara includeranno componenti per automobili e prodotti alimentari freschi.

Emirates SkyCargo consente il trasporto globale di beni essenziali e facilita il commercio internazionale attraverso i voli cargo operati in sei continenti, offrendo ampia capacità di carico grazie alla propria flotta di aeromobili wide-body, inclusi 11 Boeing 777.

Nelle americhe, Emirates SkyCargo opera voli di linea per Aguadilla, Boston, Chicago, Fort Lauderdale, Houston, Los Angeles, Città del Messico, New York, Orlando, Quito, Santiago, San Paolo, Toronto e Washington D.C.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)