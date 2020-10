Qatar Airways ripristina 19 voli settimanali per il Sudafrica

Qatar Airways annuncia la ripresa di tre destinazioni chiave in Sudafrica: Città del Capo, Durban e Johannesburg. I servizi verso il Sudafrica saranno operati dai moderni Airbus A350 e Boeing 787 della compagnia. Con l’aggiunta di 19 voli settimanali per questo paese, Qatar Airways opererà un totale di 63 voli settimanali verso 17 destinazioni in tutto il continente, tra cui Accra, Addis Abeba, Dar es Salaam, Gibuti, Entebbe, Kigali, Kilimanjaro, Lagos, Maputo, Mogadiscio, Nairobi, Tunisi, Windhoek e Zanzibar.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo lieti di riprendere i voli per il Sudafrica, espandendo ulteriormente il nostro network nella regione. Sappiamo che molti passeggeri in tutto il mondo e in Sudafrica attendono con ansia la ripresa dei voli internazionali di linea e non vediamo l’ora di aiutarli a ricongiungersi con le loro famiglie e i loro cari. Qatar Airways ha lavorato a stretto contatto con il governo sudafricano durante tutta questa crisi operando 28 voli charter speciali per aiutare a riportare a casa oltre 11.500 sudafricani e viaggiatori internazionali. Con il maggior numero di voli internazionali dal Sudafrica e una delle più grandi reti globali, i passeggeri che viaggiano da o verso il Sudafrica possono godere di opzioni di viaggio più flessibili con collegamenti verso numerose destinazioni attraverso l’Hamad International Airport, considerato il migliore e maggiormente collegato del Medio Oriente. I passeggeri che viaggiano con il nostro Airbus A350 equipaggiato con Qsuite possono anche usufruire della business class più privata del settore, con pareti divisorie scorrevoli per la privacy, opzioni di letti matrimoniali a sdraio e intrattenimento di classe mondiale con più di 4.000 opzioni tra cui scegliere.

Abbiamo chiaramente dimostrato una costante affidabilità nei confronti dei nostri clienti, tramite flessibili politiche di viaggio, procedure di sicurezza complete e il nostro continuo impegno per la sostenibilità. Nonostante le sfide globali, siamo sempre stati presenti per i nostri passeggeri e questa resilienza continua ad alimentare la fiducia in Qatar Airways come partner solido e affidabile. La compagnia aerea opera attualmente oltre 650 voli settimanali verso più di 90 destinazioni in tutto il mondo, tra cui 27 destinazioni in Asia-Pacifico, 31 in Europa, 12 in Medio Oriente e nove in Nord America”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)