Boeing assemblerà nel Queensland l’unmanned defence aircraft Loyal Wingman

Il Queensland è pronto a compiere un altro passo nel settore aerospaziale, con l’opportunità storica di essere la sede di produzione finale per l’unmanned defence aircraft: il primo aereo militare progettato, ingegnerizzato e prodotto in Australia in più di 50 anni.

Il premier Annastacia Palaszczuk ha affermato che una nuova partnership con Boeing Australia significa più posti di lavoro altamente qualificati, opportunità di forniture locali e stimoli per l’industria della difesa, mentre il Queensland continua a riprendersi e a crescere dalla recessione causata dal COVID.

“La creazione di nuove capacità aerospaziali aggiuntive potrebbe vedere gli unmanned defence aircraft prodotti qui entro la metà del decennio, con prototype testing and certification in corso prima”, ha detto il premier.

“Stiamo portando avanti il nostro piano per recuperare e crescere, anche in nuovi settori, ed è molto importante che lo facciamo non solo come governo, ma con partnership chiave. Il nostro investimento in questo progetto di produzione avanzato fornirà competenze critiche per i fornitori, il mondo accademico e Boeing, e culminerà nel Queensland diventando la principale final assembly facility per il Boeing Airpower Teaming System, subordinatamente agli ordini. Sostenere questo progetto è un investimento significativo nelle industrie manifatturiere e della difesa del Queensland e rafforzerà i legami tra l’Australia e il mercato globale della difesa. L’unmanned teaming aircraft è il primo aereo militare di Boeing ad essere progettato e sviluppato al di fuori degli Stati Uniti e utilizza l’intelligenza artificiale per estendere le capacità delle manned and unmanned platforms”.

Il primo prototipo di aereo, chiamato Loyal Wingman, è stato presentato alla Royal Australian Air Force nel maggio di quest’anno (leggi anche qui).

Il tesoriere Cameron Dick ha detto che la partnership con Boeing ha dimostrato l’impegno del governo per la produzione avanzata: “La produzione è una parte vitale dell’economia del Queensland, motivo per cui il sostegno alla produzione è uno degli elementi centrali del nostro Unite and Recover Economic Recovery Plan. L’impegno di lunga data del nostro governo per la produzione avanzata è uno dei motivi per cui il Queensland ospita già la più grande forza lavoro di Boeing al di fuori degli Stati Uniti. Boeing ha 1.700 dipendenti nel Queensland e supporta 400 fornitori con sede nel Queensland. Il Loyal Wingman significherà advanced manufacturing jobs ancora più qualificati, rafforzando ulteriormente lo status del Queensland come centro per le industrie della difesa”.

Brendan Nelson, Boeing Australia, New Zealand and South Pacific President, ha affermato che la partnership con il governo del Queensland per sviluppare una capacità di produzione avanzata è stata una pietra miliare significativa per l’azienda: “Svilupperà competenze all’avanguardia per stimolare l’ecosistema dell’innovazione nel Queensland. Ciò include l’introduzione di tecnologie come la robotica avanzata; investimenti in università, piccole e medie imprese e start-up, oltre a creare opportunità di esportazione globali per la supply chain australiana. Questo investimento potrebbe sbloccare le global defence and aerospace opportunities per il Queensland, per ottenere una futura work share in altri programmi Boeing”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Bruce Gibson/Boeing)