News Brevi – 05.10.2020

RISCOPRIRE LE CITTA’ D’ARTE CON VUELING – Un autunno all’insegna delle città d’arte quello di Vueling che, per tutto il mese di ottobre e novembre, offre l’opportunità di ammirare e visitare in piena tranquillità le città di Firenze, Catania e Palermo, grazie alle rotte domestiche con voli diretti. Dal Rinascimento al Barocco fino ad arrivare alle tracce delle dominazioni arabe, un tour alla scoperta dell’Italia e delle sue ricchezze storico-artistiche. Firenze è perfetta per programmare un itinerario dedicato alla storia del Belpaese e ai suoi tesori più noti. Città di mare e di cultura, Palermo è il luogo dove le diverse dominazioni siciliane hanno lasciato le tracce più evidenti di tutta l’Isola. Catania, quasi abbracciata dall’Etna, è la città che ha saputo risorgere più volte dalle sue ceneri ed oggi vanta un centro storico interamente ricostruito in età barocca, riconosciuto per la sua straordinaria bellezza come Patrimonio dell’UNESCO. Ad ottobre e novembre, i collegamenti tra l’aeroporto di Firenze e le città siciliane sono operativi con fino a 4 frequenze settimanali. Tutti i voli di Vueling garantiscono il rispetto di elevati standard di sicurezza ed igiene. Come le altre compagnie aeree del Gruppo IAG, la linea aerea applica infatti le raccomandazioni preparate dall’Agenzia Europea per la sicurezza aerea (EASA) in collaborazione con il Centro Europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC).

ETIHAD AIRWAYS LANCIA UN’OFFERTA PER GLI STUDENTI – Etihad Airways sta rendendo più facile agli studenti viaggiare tra l’università e casa o scoprire nuovi orizzonti e culture, con il lancio della sua offerta Global Student. Gli studenti che prenotano entro il 30 novembre 2020, per viaggi entro il 30 settembre 2021, risparmieranno fino al 10% sui biglietti in Economy e 5% sui biglietti in Business class. Anche i familiari che desiderano partire possono beneficiare dello stesso sconto a condizione che i loro biglietti siano prenotati con la stessa prenotazione e viaggino con lo studente. I viaggiatori che prenotano utilizzando questa tariffa promozionale avranno una franchigia bagaglio aumentata fino a 40 kg in Economy e fino a 50 kg in Business, o un bagaglio registrato aggiuntivo se viaggiano da/per gli Stati Uniti o il Canada. Per maggiore tranquillità e flessibilità, è consentito un cambio di data gratuito fino a 96 ore prima del viaggio. Gli studenti devono presentare una tessera studentesca valida o una lettera ufficiale di accettazione dell’università al momento del check-in. Questa offerta esclude le partenze dall’India e dalla Cina.

RYANAIR: IL 98% DEI VOLI È ARRIVATO IN ORARIO A SETTEMBRE – Ryanair ha reso note oggi le statistiche del servizio clienti per il mese di settembre, secondo le quali il 98% dei voli di settembre è arrivato puntuale. Ryanair ha reso noti anche i risultati relativi all’esperienza dei clienti “Rate My Flight” del mese di settembre, che dimostrano che il 91% dei quasi 57.000 intervistati ha valutato il proprio volo come ‘Eccellente/Molto buono/Buono’, registrando alte valutazioni per la cortesia dell’equipaggio (94%), il servizio a bordo (92%), le procedure di imbarco (89%) e la scelta di cibo e bevande (85%). Dara Brady di Ryanair ha dichiarato: “Questo è un feedback particolarmente importante durante questo periodo segnato dall’epidemia di Covid, che ci consente di valutare regolarmente l’efficacia delle nostre nuove misure di salute e sicurezza mentre continuiamo a lavorare insieme al nostro staff per garantire che le nostre linee guida siano rispettate”.

BOMBARDIER AVIATION: VIRTUAL EVENT PER I CLIENTI – Bombardier ospita il suo primo virtual customer event, che inizierà questa mattina e continuerà fino a giovedì 8 ottobre. Nei prossimi quattro giorni, gli esperti di Bombardier guideranno i clienti attraverso visite personalizzate dei business jet. “C’è un forte interesse per gli aeromobili Bombardier poiché sempre più persone esplorano le loro business travel options”, afferma Peter Likoray, Senior Vice President, Sales and Marketing, New Aircraft, Bombardier Business Aircraft. “Abbiamo creato questo evento virtuale per entrare in contatto con i clienti e per offrire un accesso conveniente e personalizzato ai nostri straordinari velivoli e al nostro team di esperti”. Bombardier ospita visite online individuali, su appuntamento, all’interno del Learjet 75 Liberty, del Challenger 350, del Global 6500 e del Global 7500. I membri del pubblico sono inoltre invitati a visitare un aereo diverso ogni giorno: i dettagli su come partecipare saranno condivisi sugli account Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn di Bombardier. Durante questo evento online di quattro giorni, Bombardier presenta il suo nuovo Showroom virtuale, che consente agli utenti di interagire con la sua flotta business jet, dai light ai mid-size e large-cabin aircraft. Il Virtual Showroom invita i visitatori a un tour autoguidato della flotta di Bombardier, dove possono scegliere quale aeromobile visitare ed esplorare. Questa innovazione digitale integra altri strumenti interattivi sul sito web di Bombardier Business Aircraft, tra cui il Needs Assessment Tool lanciato di recente, che abbina gli utenti al loro aereo ideale, e il popolare Aircraft Configurator, dove i visitatori possono progettare i propri interni di cabina.

EMIRATES LANCIA UN NUOVO GATEWAY PER I TRADE PARTNERS – Emirates ha lanciato una suite di opzioni di connettività per i suoi trade partners in tutto il mondo, per accedere facilmente e direttamente ai ricchi contenuti e ad altri servizi della compagnia aerea. Sviluppato utilizzando gli standard IATA New Distribution Capability (NDC), Emirates Gateway è disponibile tramite l’Emirates Partners Portal, lanciato di recente. Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “La suite di connection options Emirates Gateway è stata costruita sulla nuova tecnologia ed è progettata per affrontare i limiti degli attuali sistemi di distribuzione legacy. Il nostro obiettivo era quello di creare una piattaforma che ci consenta di sviluppare e distribuire rapidamente nuovi prodotti e servizi, dando così a noi e ai nostri partner commerciali la capacità di offrire ancora più servizi a valore aggiunto e differenziati. Inoltre, prepara la strada affinché Emirates possa offrire contenuti personalizzati e prezzi dinamici che rispondano meglio al nostro mercato in evoluzione”. I partner commerciali possono connettersi a Emirates Gateway tramite tre soluzioni di accesso flessibili: Emirates Booking Portal, Emirates Gateway Direct, Emirates Gateway Sync.