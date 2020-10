British Airways dice addio agli ultimi 747

British Airways ha annunciato che i suoi ultimi due Boeing 747 con base a Heathrow sono partiti dall’aeroporto per l’ultima volta giovedì 8 ottobre. Un aereo è dipinto nella sua livrea storica “Negus” e l’altro nella sua attuale livrea Chatham Dockyard.

Migliaia di flight crew, cabin crew and engineering teams di British Airways hanno lavorato per diversi decenni con l’aereo durante la loro permanenza in British Airways, durante un periodo in cui rappresentavano il cuore della flotta a lungo raggio della compagnia aerea.

Per commemorare l’occasione i due aerei sono decollati uno dopo l’altro dalla pista 27R. Una volta in volo, G-CIVY ha sorvolato la pista sud in un commosso addio alla sua casa prima di dirigersi a St Athan, dove l’aereo verrà ritirato.

G-CIVB, dipinto nella storica livrea Negus della compagnia aerea e G-CIVY, nella sua attuale livrea Chatham Dockyard, andranno in pensione nel Regno Unito rispettivamente a Kemble e St Athan. I due aeromobili hanno volato ben 104 milioni di miglia nei loro 47 anni di servizio e trasportato milioni di clienti British Airways.

Per esprimere la sua gratitudine alle milioni di persone che hanno volato sui jet, British Airways offre anche una riduzione su settecentoquarantasette (747) posti Club World che saranno in vendita su ba.com a soli £999 per il fortunati clienti che li trovano.

Alle 7:47 di questa mattina, centinaia di appassionati di aviazione e clienti hanno invaso i social media condividendo i loro ricordi 747 preferiti utilizzando #BA747farewell.

Alex Cruz, Presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: “Oggi è stata una pietra miliare emozionante nel ritiro della nostra flotta di 747 in quanto è stata la nostra ultima possibilità di vedere la Queen of the Skies partire dalla nostra casa all’aeroporto di Heathrow. I 747 hanno svolto un ruolo fondamentale nella nostra storia centenaria, costituendo la spina dorsale della nostra flotta da oltre 50 anni. So di parlare per i nostri clienti e per le molte migliaia di colleghi che hanno trascorso gran parte della loro carriera al loro fianco quando dico che ci mancherà vederli abbellire i nostri cieli”.

A luglio, British Airways ha annunciato che i suoi 747 rimanenti avevano purtroppo effettuato i loro ultimi servizi commerciali a causa dell’impatto che la pandemia Covid-19 ha avuto sulla compagnia aerea e sul settore dell’aviazione (leggi anche qui). La flotta viene sostituita da aeromobili più silenziosi e più efficienti in termini di consumo di carburante come parte dell’impegno della compagnia aerea per raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)