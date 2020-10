Routes e Wizz Air Abu Dhabi annunciano una partnership strategica

Wizz Air Abu Dhabi e Routes annunciano una partnership strategica esclusiva per aiutare a identificare nuove destinazioni da aggiungere al network di Wizz Air Abu Dhabi.

La piattaforma digitale di Routes, Route Exchange, continua a svolgere un ruolo importante nella ripresa del settore dell’aviazione, poiché le compagnie aeree e gli aeroporti di tutto il mondo cercano di ricostruire le proprie reti e stimolare la crescita economica. Wizz Air Abu Dhabi ha lanciato la sua prima Request for Proposals (RFP) tramite la piattaforma Route Exchange per identificare nuove rotte da aggiungere al suo initial network.

Route è il marchio leader per coltivare opportunità di crescita nello sviluppo di network e rotte nel settore dell’aviazione. Con oltre 25 anni di esperienza nell’assistenza agli aeroporti di tutto il mondo nello sviluppo di nuovi servizi aerei attraverso conferenze, dati, formazione e consulenza, Routes gestirà il processo RFP per Wizz Air Abu Dhabi.

Wizz Air nel dicembre 2019 ha annunciato che avrebbe istituito una nuova filiale, con base all’Abu Dhabi International Airport. Wizz Air Abu Dhabi è stata fondata congiuntamente da Wizz Air e ADQ, una delle più grandi holding della regione con un ampio portafoglio di grandi imprese che coprono settori chiave dell’economia diversificata di Abu Dhabi.

Wizz Air Abu Dhabi ha annunciato a luglio 2020 la sua rete di rotte iniziale con il lancio di 6 destinazioni dalla sua base ad Abu Dhabi. La decisione del vettore di utilizzare Route Exchange per espandere il suo network iniziale è sostenuta dal suo desiderio di entrare nei mercati chiave in crescita in Medio Oriente, Africa, Asia centrale e sud-orientale e nel subcontinente indiano. Con l’intenzione di espandere la propria flotta a sei aeromobili entro i primi sei mesi di operatività e di crescere in modo significativo nei prossimi anni, l’RFP svolgerà un ruolo fondamentale nell’individuazione di nuove destinazioni da aggiungere al network da parte del vettore.

(Ufficio Stampa Routes – Photo Credits: Routes)