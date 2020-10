Austrian Airlines: Alexis von Hoensbroech riconfermato CEO per altri cinque anni

Il Supervisory Board di Austrian Airlines AG ha riconfermato all’unanimità Alexis von Hoensbroech (50) per servire come CEO e Chairman of the Executive Board della compagnia aerea per un periodo di cinque anni, che durerà fino al 2026. Von Hoensbroech è stato CEO di Austrian Airlines da agosto 2018. Il suo attuale contratto è valido fino a luglio 2021. Oltre ad Alexis von Hoensbroech, l’Executive Board allargato di Austrian Airlines è composto da Andreas Otto e Jens Ritter.

“Insieme al suo management team, Alexis von Hoensbroech ha guidato Austrian Airlines attraverso la crisi coronavirus con mano ferma. È riuscito a costruire un alto livello di fiducia con i decisori politici e soprattutto con i dipendenti e ha posto le basi per un buon riavvio”, afferma Christina Foerster, Chairwoman of the Supervisory Board of Austrian Airlines AG, commentando la riconferma di von Hoensbroech.

Alexis von Hoensbroech ha studiato fisica all’Università di Bonn prima di ottenere un dottorato in una materia correlata all’astrofisica al Max Planck Institute for Radio Astronomy e all’Università di Bonn. Nel 2005 è arrivato a Lufthansa Passage, dove ha assunto la responsabilità della divisione Strategy & Subsidiaries. Nel 2009 Alexis von Hoensbroech è stato nominato “Project Manager for Airline Integration Management”, dove è stato incaricato, tra gli altri compiti, dell’integrazione di Austrian Airlines in Lufthansa Group.

Negli anni 2010-2014, von Hoensbroech è stato nominato “Head of Commercial Frankfurt”, con responsabilità per la pianificazione della rete e la direzione delle vendite presso il Lufthansa flight hub a Francoforte. In questa posizione ha lavorato a stretto contatto con Kay Kratky, che a quel tempo faceva parte dell’Executive Board di Lufthansa Passage. Negli anni 2014-2018, von Hoensbroech ha ricoperto la carica di CCO and Member of the Executive Board of Lufthansa Cargo AG.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)