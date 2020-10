L’ACI World Airport Traffic Report mostra quanto è diminuito il traffico negli aeroporti

Airports Council International (ACI World) ha pubblicato oggi il suo World Airport Traffic Report (WATR), insieme ai dati che mostrano l’impatto catastrofico della pandemia COVID-19 sul traffico passeggeri.

Secondo il rapporto, si stima che il numero di passeggeri abbia superato i 9,1 miliardi nel 2019, con un aumento del +3,5% rispetto al 2018, a dimostrazione di un’industria aeronautica sana prima dell’impatto dell’attuale pandemia.

L’anno scorso ha segnato la fine di un decennio di crescita costante del traffico passeggeri globale, prima che la crisi COVID-19 in corso abbia portato gli aeroporti di tutto il mondo a un punto morto virtuale, con conseguenti perdite di traffico e di entrate in tutte le regioni.

Per la prima metà del 2020 il numero di passeggeri negli aeroporti in tutto il mondo è diminuito del -58,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, con il traffico passeggeri internazionale colpito più duramente, con un calo del -64,5%. I movimenti complessivi degli aeromobili sono diminuiti del -41,6% mentre i volumi totali di merci movimentati dagli aeroporti sono diminuiti del -12,4%, nello stesso periodo.

Mentre Atlanta e Pechino hanno tenuto i primi due posti come aeroporti più trafficati del mondo e Los Angeles è salita di un posto per prendere la terza posizione nel 2019, i dati del primo semestre 2020 mostrano che questi aeroporti hanno subito cali del -56,6%, -73,6% e -58,9% rispettivamente, rappresentando il calo più netto nella storia del settore. Aggregati, i primi 10 aeroporti del ranking hanno perso il 60,2% complessivo.

“Dopo un periodo di crescita globale sostenuta nel 2019, l’industria aeronautica deve ora affrontare la peggiore crisi che abbiamo mai affrontato, con un enorme calo del traffico passeggeri e dei ricavi a causa dell’impatto della pandemia COVID-19”, ha dichiarato l’ACI World Director General, Luis Felipe de Oliveira.

“L’aviazione – e gli aeroporti come punto focale chiave del settore – saranno un motore chiave della ripresa economica globale da COVID-19 e i governi devono fornire assistenza e coordinamento per aiutare a salvaguardare i posti di lavoro, proteggere le operazioni essenziali e fornire politiche sensate per facilitare il ritorno della connettività aerea. Siamo ottimisti riguardo al futuro, ma abbiamo bisogno di coerenza e collaborazione in tutto il mondo su questioni chiave come i test. L’industria è unita nell’opinione che i test diffusi sui passeggeri prima del viaggio, in alternativa alle restrizioni di quarantena, saranno un modo cruciale per promuovere la fiducia del pubblico nei viaggi aerei. Mentre iniziamo il lungo e difficile viaggio di ritorno ai livelli di successo visti nel 2019, dobbiamo lavorare insieme in tutto il settore e di pari passo con l’ICAO e le organizzazioni sanitarie internazionali, per sviluppare un approccio globale ai test che ci aiuterà a stabilire procedure praticabili”.

Il WATR di ACI è la fonte autorevole e il riferimento del settore per le tendenze e le classifiche del traffico aeroportuale, inclusi i dati di 2.565 aeroporti in oltre 180 paesi in tutto il mondo. Il rapporto di quest’anno contiene i dati più completi mai raccolti da ACI World.

Nel 2019 il traffico aeroportuale nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo è cresciuto leggermente più velocemente (+3,9%) rispetto alle economie avanzate (+3,1%). L’Africa (+6,0%) e l’America Latina-Caraibi (+4,4%) hanno registrato una forte crescita del traffico passeggeri in tutte le regioni.

Inoltre, gli aeroporti del mondo hanno gestito 119,9 milioni di tonnellate di merci, con un calo del -2,2% rispetto al 2018. Le economie avanzate hanno detenuto la percentuale maggiore (60,8%) del traffico merci globale, movimentando 73 milioni di tonnellate nel 2019.

A livello globale gli aeroporti hanno gestito oltre 102 milioni di movimenti di aeromobili, con un incremento del +1,7% anno su anno.

(Ufficio Stampa ACI World)