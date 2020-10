EASA approva l’increased take-off weight variant dell’A330-900

Airbus ha ottenuto la certificazione dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA) per il suo ultimo A330neo product enhancement, che consente un range più elevato: la Maximum-Take-Off Weight (MTOW) variant da 251 tonnellate dell’A330-900. Con una autonomia maggiore e un’economia ancora migliore, la nuova variante offre ora un significativo aumento di 650 miglia nautiche del range – o sei tonnellate in più di payload – rispetto all’attuale versione da 242 tonnellate dell’A330-900.

Questo aumento del range risponde alle mutevoli esigenze del mercato, consentendo alle compagnie aeree di beneficiare dell’economicità dell’A330neo per missioni ancora più lunghe, volando in modo efficiente su rotte da 20 minuti a oltre 17 ore.

Significa anche che ora l’A330neo Family offre alle compagnie aeree ancora più flessibilità, con una vasta gamma di MTOW options certificate, che vanno da 200 a 251 tonnellate. Corsair sarà la prima compagnia aerea a operare questo A330neo dalle maggiori capacità. Con questa nuova offerta, gli operatori avranno l’autonomia e la capacità necessarie per capitalizzare rotte più lunghe, razionalizzando le loro flotte.

François Kubica, A330 Chief Engineer, afferma: “Airbus supporta sempre i propri clienti nella ricerca di soluzioni, migliorando i nostri prodotti. Con la nuova variante da 251 tonnellate, l’A330neo è più flessibile che mai per soddisfare i requisiti attuali e futuri”.

Nel complesso, la nuova MTOW option rende l’A330-900 la soluzione perfetta per le più lunghe trans-Pacific or Asia-Europe routes.

Il -900 è la versione dell’A330neo con fusoliera più lunga, che può ospitare 260-300 passeggeri in una tipica configurazione di cabina a tre classi. La certificazione per il nuovo peso di 251 tonnellate per l’A330-800 a fusoliera più corta – che può ospitare 220-260 passeggeri in una configurazione a tre classi – avverrà il prossimo anno, per consentire alle compagnie aeree di aprire rotte transpacifiche a raggio ancora più lungo, offrendo il seat-mile cost più basso nella sua categoria.

Per raggiungere la 251t capability, Airbus ha mantenuto il 99% di parti comuni, con l’aumento del MTOW ottenuto attraverso una combinazione di weight-neutral structural reinforcements e landing gear adaptations. Le modifiche a nose and main landing gear hanno anche consentito agli ingegneri di Airbus di estendere il loro time-before-overhaul (TBO), prolungando l’intervallo di 10 anni precedente a un nuovo periodo di 12 anni, con conseguenti significativi risparmi nella manutenzione.

L’A330neo sta ora spingendo la famiglia di aeromobili nel futuro, con i nuovi motori e la nuova wing technology, per guidare un cambiamento radicale in termini di performance ed economia, con consumo di carburante ed emissioni di CO2 inferiori del 25% rispetto agli aerei della generazione precedente. Inoltre, mantenendo lo stesso type rating e avendo il 95% di parti in comune, può adattarsi perfettamente a qualsiasi flotta A330 esistente, mentre la nuova Airspace cabin offre lo spazio perfetto per passeggeri e compagnie aeree.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)