Airbus è stata selezionata per il Communications and Mission System upgrade della Royal Australian Air Force MRTT fleet

Airbus è stata selezionata dal Commonwealth of Australia (CoA) per sviluppare un aggiornamento del Communications and Mission System per la flotta A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) della Royal Australian Air Force (RAAF).

L’entità del lavoro, che soddisferà le esigenze di interoperabilità dell’Aeronautica Militare secondo i loro nuovi requisiti operativi, riguarderà principalmente un pacchetto di retrofit, che include nuove ed aggiuntive capacità di comunicazione e sistemi di missione potenziati, portando il sistema all’ultimo e migliorato standard dell’A330 MRTT.

L’operazione è suddivisa in due contratti: la Fase 1 vedrà la realizzazione da parte di Airbus della progettazione, dello sviluppo e dell’integrazione dei sistemi prima del raggiungimento della Critical Design Review; nella Fase 2 Airbus installerà e consegnerà un prototype KC-30 aircraft (il nome usato dalla RAAF per l’A330 MRTT) per l’utilizzo nel processo di certificazione e qualificazione, prima di finalizzare e fornire i kit di modifica per l’intera flotta. I successivi retrofit per il resto della flotta saranno sotto la responsabilità del cliente.

Inoltre, Airbus fornirà i pacchetti di dati e il supporto necessari per garantire queste funzionalità di aggiornamento negli esistenti Full Flight Simulator (FFS), IPT (Integrated Procedures Trainer), Remote Air Refuelling Operator (RARO) e Console Part Task Trainer (PTT) dell’A330 MRTT della RAAF.

L’obiettivo dell’aggiornamento è quello di fornire una soluzione accessibile che porti la RAAF KC-30A fleet agli standard di qualità e capacità di livello mondiale di Airbus e che soddisfi i più recenti requisiti di interoperabilità per la Forza della Difesa Australiana e i suoi alleati.

Il KC-30A MRTT è dotato di due tipi di sistemi di rifornimento aria-aria: un Advanced Refuelling Boom System montato sulla coda dell’aeromobile e una coppia di all-electric refuelling hose-and-drogue pods sotto ogni ala. Questi sistemi sono controllati da un Air Refuelling Operator in cockpit, che può visualizzare il rifornimento su schermi 2D e 3D. Il KC-30A può trasportare un carico di carburante di 111 tonnellate e trasferire parte di tale carico ad aeromobili compatibili, compresi altri KC-30A.

L’A330 MRTT si basa sul successo dell’aeromobile commerciale A330-200, che ha più di 1.700 aeromobili operativi in tutto il mondo, e combina la tecnologia avanzata di un tanker di nuova generazione con l’esperienza operativa registrata durante più di 200.000 ore di volo in servizio.

In totale, l’A330 MRTT conta 61 ordini e 45 aeromobili già consegnati e operativi.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)