La Francia firma il contratto per gli upgraded NH90 TTH

NHIndustries e i suoi partner (Airbus Helicopters, Leonardo e Fokker), hanno firmato con la NATO Helicopter Management Agency (NAHEMA) un firm contract per lo sviluppo di una upgraded version dell’NH90 Tactical Troop Helicopter (TTH) per le Forze Speciali francesi (TFRA Standard 2).

Secondo i termini del contratto di produzione, il lotto finale di 10 NH90 già ordinato dal Ministero delle Forze Armate francese, attraverso il Direction Générale de l’Armement (DGA ), sarà consegnato direttamente con questo nuovo standard all’inizio del 2025.

Le nuove caratteristiche forniscono un sostanziale aumento della capacità di missione dell’elicottero e posizionano l’NH90 come uno degli advanced tactical troop carriers più avanzati al mondo, in particolare in condizioni difficili come con sabbia, neve o nebbia.

La nuova TFRA Standard 2 configuration incorporerà un sistema elettro-ottico di nuova generazione (EOS) EuroFLIR prodotto da Safran con display e controlli per i piloti, i commando, i mitraglieri e i load master. I sensori forniranno output per effettuare una pianificazione aggiornata della missione su schermi o tablet collegati fino al momento dell’uscita.

Oltre al cockpit migliorato, la cabina presenta un nuovo sistema di porte a battente apribile rapidamente e un verricello veloce. Questo fornirà capacità extra attraverso la parte posteriore dell’elicottero con fuoco protettivo dalle mitragliatrici laterali.

In una seconda fase è previsto l’inserimento di un Distributed Aperture System (DAS) composto da telecamere fisse a infrarossi che forniscono visione 3D a un display digitale di nuova generazione con visuale sul casco (Helmet Mounted Sight Digital Display), che fornisce un livello di supporto al pilota senza precedenti in caso di bassa visibilità, migliorando notevolmente la capacità dell’elicottero in condizioni ambientali sfavorevoli.

(Ufficio Stampa Airbus)