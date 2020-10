News Brevi – 12.10.2020

CHEF EXPRESS INAUGURA NUOVO MCDONALD’S NELL’AEROPORTO DI CAGLIARI – Chef Express (Gruppo Cremonini) e SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, hanno presentato oggi il nuovo ristorante McDonald’s nell’area partenze del terminal, prima dei controlli di sicurezza. Chef Express è licenziataria del brand americano per il canale del travel retail e attualmente ha in gestione 23 locali in Italia (in stazioni, aree di servizio e aeroporti). Il nuovo ristorante completa l’ampia offerta di Chef Express nell’Aeroporto di Cagliari, composto dai bar e caffetteria a brand Lavazza, lo spazio di degustazione ed enogastronomia Gourmé, il format di cucina e birreria in stile bavarese Löwengrube, il Wine Bar “1920” in collaborazione con Cagliari Calcio, e la pizzeria RossoSapore, ai quali si aggiunge l’area dedicata alla vendita di prodotti tipici sardi e non solo Market Viaggio Italia. Renato Branca, Amministratore Delegato SOGAER, ha dichiarato: “L’apertura del nuovo McDonald’s arricchisce in modo significativo l’offerta food dell’aeroporto di Cagliari, allineando così il nostro Aeroporto ai migliori standard internazionali. Il format che è stato scelto con Chef Express per il nuovo spazio è il risultato di un attento studio che ci ha portati a realizzare insieme il locale più innovativo e ricco di stile tra quelli presenti in Sardegna”.

UN SONDAGGIO CONDOTTO DA CATHAY PACIFIC FOTOGRAFA L’EVOLUZIONE DEL SETTORE DEI VIAGGI – Il mondo intero sta attraversando una situazione senza precedenti e il turismo è senza dubbio uno dei settori nei quali si registrano maggiormente cambiamenti negli stili di vita e consumo. Come sarà viaggiare domani? Per indagarlo, Cathay Pacific ha coinvolto 150 professionisti del settore dei viaggi – un panel eterogeneo composto da giornalisti, reporter, travel blogger, tour operator e travel manager – chiamati a raccontare, in qualità di esperti del settore, come stanno cambiando attitudini, comportamenti e aspettative dei globetrotter di ieri, oggi e domani. Quello che è emerso dalle loro risposte, influenzate dalla sensibilità personale di viaggiatori e dalle rispettive prospettive professionali, è un quadro di complessiva evoluzione e fluidità. “Manifestare vicinanza ai nostri contatti, coinvolgerli in una riflessione sui cambiamenti che stiamo affrontando, stimolarli a condividere anche sui social un messaggio di speranza e positività accompagnato dall’hashtag #HopeBlooms è stata una scelta naturale”, commenta Daniele Bordogna, Head of Sales Italy & Spain di Cathay Pacific. “Ci ha colpito positivamente ricevere una conferma circa l’aumentata sensibilità verso un tema importante come quello della sostenibilità sociale e ambientale, molto caro a Cathay Pacific”. In attesa della ripresa dei voli da Milano Malpensa, ad oggi è possibile raggiungere Hong Kong con Cathay Pacific partendo dagli aeroporti europei di Londra, Francoforte e Amsterdam.

EMIRATES SKYWARDS CELEBRA 20 ANNI CON 27 MILIONI DI MEMBRI – Emirates Skywards, il programma fedeltà di Emirates e flydubai, ha segnato 20 anni di eccellenza, innovazione e premi. Negli ultimi due decenni, il programma fedeltà ha continuato a far crescere la sua base di membri offrendo valore ed esperienze ricche e personalizzate ai suoi membri in tutto il mondo. Il programma fedeltà conta 27 milioni di membri in tutto il mondo (da un milione di membri nel 2005 a 27 milioni di membri nel 2020), di cui oltre 32.000 sono founding members che hanno aderito al programma nel 2000 e sono ancora attivi. Per celebrare il suo 20° anniversario, Emirates Skywards offre ai membri doppie Tier Miles su qualsiasi volo prenotato entro il 10 dicembre, per viaggi fino al 31 marzo 2021, mentre i founding members possono accumulare doppie Tier Miles e doppie Skywards Miles su qualsiasi volo prenotato entro il 10 dicembre, per viaggi fino al 31 agosto 2021. I membri di Emirates Skywards provengono da oltre 180 paesi, tra cui: 3,5 milioni di membri nel Regno Unito, 2,7 milioni negli Stati Uniti, 2 milioni in Australia, 1,9 milioni in India e 1,9 milioni negli Emirati Arabi Uniti. Con continue restrizioni di viaggio dovute alla pandemia globale COVID-19, Emirates Skywards offre ai suoi membri rassicurazione e flessibilità durante questo periodo difficile. I soci Emirates Skywards Silver, Gold e Platinum hanno visto prorogare le date di revisione dei livelli per consentire ulteriori 12 mesi allo stato attuale. Il programma fedeltà ha inoltre esteso la validità di tutte le Miglia Skywards che scadono da aprile 2020 al 31 marzo 2021. I soci possono anche riscattare Miglia fino a 11 mesi prima per un’ampia gamma di premi.

AMERICAN AIRLINES SUPPORTA GLI OPERATORI IN PRIMA LINEA CONTRO GLI INCENDI NEGLI STATI UNITI OCCIDENTALI – Mentre gli incendi devastano vaste aree degli Stati Uniti occidentali, i membri del team di American Airlines si sono fatti avanti per fornire sollievo e mostrare apprezzamento a coloro che sono in prima linea nella battaglia per contenerli. Alla fine di settembre, più di 60 volontari del Robert E. Crandall Campus di American a Fort Worth hanno assemblato 2.500 snack packages per i primi soccorritori in California, Oregon e Washington. Oltre ai pacchetti di assistenza per i vigili del fuoco, American ha attivato la sua piattaforma di donazioni della Croce Rossa americana per raccogliere fondi per gli sforzi dell’organizzazione non profit in prima linea nella crisi.

QANTAS: VOLO PANORAMICO PER PROMUOVERE LE DESTINAZIONI TURISTICHE DELL’AUSTRALIA – Il volo panoramico Great Southern Land ha portato 150 australiani in volo sopra alcune delle destinazioni più iconiche dell’Australia. L’escursione di un’intera giornata a bordo di un Qantas 787 Dreamliner solitamente riservato ai voli internazionali a lungo raggio, ha presentato una serie di sorvoli a basso livello di luoghi chiave lungo le coste del New South Wales e del Queensland, nonché di Uluru nel Northern Territory. La rotta è stata progettata dall’equipaggio di volo Qantas per mostrare il paesaggio australiano unico da una prospettiva diversa, senza doversi preoccupare delle continue chiusure dei confini. I punti chiave sono stati sorvolati a circa 4.000 piedi, disponendo l’aereo in modo che i passeggeri su entrambi i lati avessero un’ottima visuale. Il volo è stato ispirato dai Frequent Flyer, che volevano un’opportunità per godere dell’ospitalità Spirit of Australia della compagnia aerea, anche se non potevano viaggiare come fanno normalmente. Il Great Southern Land scenic flight ha operato con zero emissioni nette, con le emissioni di carbonio del volo compensate al 100%.

EUROWINGS: LE ISOLE GRECHE SUPERANO LE BALEARI PER LE VACANZE AUTUNNALI DEI VACANZIERI TEDESCHI – Le isole greche di Rodi, Creta e Kos sono le nuove destinazioni per i vacanzieri tedeschi durante le vacanze autunnali 2020, sorprendentemente sostituendo Maiorca, da sempre destinazione preferita dai tedeschi. Lo dimostrano i dati attuali di Eurowings. Per la prima volta, la controllata di Lufthansa porta più vacanzieri sulle tre isole greche invece che sulle Isole Baleari, il cui turismo soffre da mesi a causa delle attuali restrizioni di viaggio. Leader di mercato negli aeroporti di Düsseldorf, Amburgo, Colonia / Bonn e Stoccarda, Eurowings volerà verso oltre 70 destinazioni in 20 paesi durante le vacanze autunnali. I clienti Eurowings continueranno a beneficiare delle opzioni flessibili di cambio prenotazione e della garanzia del volo di ritorno.