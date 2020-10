Emirates Skywards compie 20 anni e festeggia insieme ai suoi 27 milioni di membri

Emirates Skywards, il programma fedeltà di Emirates e flydubai, celebra i 20 di attività, contraddistinti da innovazione e iniziative uniche. Nel corso degli ultimi 2 decenni, il programma è riuscito costantemente ad attrarre nuovi membri, offrendo esperienze personalizzate e di valore in tutto il mondo. Skywards ha, negli anni, cercato costantemente di diversificare la propria offerta, stringendo partnership con diversi brand e rendendo accessibili le proprie offerte anche in via digitale, al fine di offrire ai propri membri la possibilità di usufruire dei premi in maniera comoda e alternativa.

Il programma fedeltà vanta 27 milioni di membri (in 15 anni, dal 2005, i membri sono passati da 1 milione agli attuali 27 milioni) e oltre 32.000 di questi sono soci fondatori, ovvero coloro che hanno aderito al programma sin dalla sua nascita nel 2000 e che sono ancora attivi. Per celebrare il ventesimo anniversario, Emirates raddoppierà le Miglia Tier per qualsiasi volo prenotato entro il 10 dicembre e operato entro il 31 marzo 2021, mentre per i soci fondatori sarà possibile raddoppiare non solo le Miglia Tier ma anche le Miglia Skywards, per i voli prenotati entro il 10 dicembre e operati entro il 31 agosto 2021.

I membri di Emirates Skywards provengono da oltre 180 paesi, in particolare: 3,5 milioni dal Regno Unito, 2,7 milioni dagli Stati Uniti, 2 milioni dall’Australia, 1,9 milioni dall’India e 1,9 milioni dagli Emirati Arabi Uniti.

Emirates Skywards ha ampliato negli anni la propria offerta, cercando costantemente nuovi partner. Questi, ad oggi, sono quasi 200 (16 compagnie aeree; più di 100 nel settore alberghiero; 33 partner finanziari, 22 partner commerciali e lifestyle, 7 nel settore del noleggio auto).

Emirates Skywards cosente di usufruire delle offerte personalizzate e dei premi già durante la fase di prenotazione dei voli, quando effettuata tramite il portale emirates.com e attraverso l’app ufficiale del vettore. Le offerte sono personalizzate in base alle preferenze di ciascun socio, mettendolo nelle condizioni di risparmiare sui costi del viaggio.

I soci hanno a portata di dito offerte personalizzate, alle quali possono accedere attraverso quattro app Skywards:

1) L’app di Emirates (entrando nella sezione dedicata Skywards).

2) Emirates Skywards Go (con le offerte dedicate al settore della ristorazione e del tempo libero).

3) Emirates Skywards Cabforce (che consente di prenotare taxi in oltre 100 città in più di 25 paesi).

4) Skywards Everyday (che consente ai soci di guadagnare istantaneamente Miglia quando si effettuano acquisti nei negozi di bellezza e benessere, nei ristoranti, alimentari, negozi di lusso, svago e intrattenimento, oltre ad altri servizi disponibili negli Emirati Arabi Uniti).

I membri Skywards possono effettuare il download dell’app dall’App Store di Apple e dal Play Store di Google.

Emirates Skywards offre inoltre ai propri membri serenità e flessibilità anche durante questo periodo caratterizzato dal Covid-19, che impone continue restrizioni di viaggio. Data la particolare situazione, ai membri Emirates Skywards Silver, Gold e Platinum è stato esteso il periodo di verifica del loro status, che rimarrà quindi bloccato per ulteriori 12 mesi. È stata inoltre estesa anche la validità delle Miglia Skywards in scadenza tra aprile 2020 e il 31 marzo 2021. I soci hanno anche la possibilità di ricevere una vasta gamma di premi riscattando le Miglia con fino a 11 mesi di anticipo.

Per maggiori informazioni, visitare: www.emirates.com/skywards.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)