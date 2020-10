Airbus: 1.500 consegne per l’A330 Family

La 1.500° consegna per l’A330 Family, il 21 settembre a Delta Air Lines, conferma le qualità durature del design originale del velivolo, insieme alla costante infusione di tecnologie, culminate nell’odierna variante A330neo. L’applicazione di ‘incremental innovations’, sin dal suo ingresso in servizio, ha portato all’A330 continua versatilità, funzionalità, maggiore payload-range, economia, con l’Airspace cabin comfort all’avanguardia e IFE di quarta generazione.

Oggi l’A330neo si basa sulle comprovate credenziali dell’A330ceo. Con due versioni – l’A330-900 (entrato in servizio per la prima volta nel novembre 2018 con TAP) e il più piccolo A330-800 (che entrerà in servizio nelle prossime settimane) – il NEO incorpora una nuova high-aspect ratio wing con carbon fibre wing tip, motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione con bypass ratio 10:1, più posti a sedere e nuove Airspace cabin features, come l’illuminazione d’atmosfera a LED a colori completamente variabili. È interessante notare che la variante più recente dell’A330neo con MTOW di 251 t (leggi anche qui) può volare a circa 8.000 miglia con un carico di passeggeri completo, circa il doppio rispetto al primo A330-300 da 212 t. Inoltre, l’A330neo è un aereo molto silenzioso, che supera le più severe normative del settore, ad esempio raggiungendo un noise margin inferiore di 16 dB rispetto all’ICAO Chapter 4.

Anche prima del suo primo volo nel 1992, l’originale A330-300 è stato un pioniere.

L’evoluzione di un prodotto per sostituire l’A300, il primo aereo di linea bimotore widebody al mondo, è stata costruita sui punti di forza dell’A320 single-aisle, per creare un aereo a lungo raggio più grande e veramente moderno. Al momento del suo lancio, l’A330-300 offriva 56 posti in più rispetto al suo predecessore, tecnologia fly-by-wire incorporata e veniva fornito con una scelta di tre tipi di motore, General Electric, Pratt & Whitney e Rolls-Royce rispettivamente. All’EIS del gennaio 1994, l’MTOW (peso massimo al decollo) dell’A330-300 era di 212 tonnellate e l’autonomia era di circa 4.000 nm. Una versione più piccola, l’A330-200, è stata successivamente resa disponibile, con un MTOW di 230 tonnellate e una range di 6.200 nm. Nel frattempo l’A330-300 aveva aggiunto altre 1.000 miglia al suo range.

Ulteriori miglioramenti della famiglia A330 sono stati introdotti tra il 2000 e il 2003, in cockpit e in cabina, insieme a un aggiornamento dei sistemi e una struttura ancora più robusta, facendo fare un netto passo avanti al velivolo, pur mantenendo i punti di forza acquisiti dalla maturità.

Dopo il 2003 si sono continuati a investire circa 150 milioni di euro ogni anno, garantendo che l’efficienza operativa e il comfort dei passeggeri rimanessero in prima linea quanto gli aggiornamenti dei motori e dei sistemi. La famiglia ha continuato a crescere anche in questo periodo: l’A330-200F è stato lanciato nel 2007 ed è entrato in servizio tre anni dopo, Airbus Corporate Jet ha iniziato a offrire ai propri clienti l’A330-200. Il primo “Multi-Role-Tanker-Transport” (MRTT) è stato consegnato nel giugno 2011. Il prossimo A330 da consegnare ad Airbus Defence & Space per la conversione in MRTT sarà il 50° del programma.

Nel 2015 l’introduzione della versione con MTOW da 242 tonnellate con Delta Air Lines aveva portato il range dell’A330-300 a 6.100 miglia nautiche, insieme a un aggiornamento della cabina, nuovi sistemi avionici e l’opzione per attivare la centre section come fuel tank. Tutti questi miglioramenti hanno assicurato che la Famiglia A330 continuasse a vendere bene e ad essere apprezzata da oltre 120 operatori in tutto il mondo, che hanno ordinato in totale più di 1.800 A330 (tutte le versioni) dall’inizio del programma.

L’alto livello di sinergia operativa con l’A320 e anche il “common-type-rating” con l’A350, ha ulteriormente rafforzato la Famiglia di Airbus.

Avanzando rapidamente fino ai giorni nostri, l’A330neo sta ora spingendo la famiglia nel futuro, per guidare un cambiamento radicale in termini di performance ed economia, con consumo di carburante ed emissioni di CO2 inferiori del 25% rispetto alla generazione precedente aeromobili. Inoltre, con lo stesso type rating e con il 95% di parti in comune, può adattarsi perfettamente a qualsiasi flotta A330 esistente, mentre la nuova Airspace cabin offre lo spazio perfetto per passeggeri e compagnie aeree.

L’A330neo porta anche real-time health monitoring and predictive maintenance a un livello superiore, con le Skywise big-data analytics capabilities di Airbus, contribuendo a trasformare gli eventi di manutenzione non pianificata in eventi pianificabili.

In breve, con l’A330-900 e -800, l’A330 Family continua a stabilire gli standard di versatilità, offrendo una soluzione widebody a basso rischio per ogni tipo di operatore, trasportando da 230 a 460 passeggeri su rotte da 20 minuti a oltre 17 ore, volando con oltre il 99% di affidabilità.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: S.Ramadier/Airbus)