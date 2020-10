Emirates ridisegna l’esperienza a bordo

Emirates sta lanciando un’esperienza a bordo riprogettata. Le celebri A380 Onboard Lounge e Shower Spa hanno ripreso le operazioni con l’introduzione di ulteriori misure di salute e sicurezza. La compagnia aerea ha anche migliorato la sua offerta, introducendo un drink di benvenuto per la stagione invernale.

L’A380 Onboard Lounge, che serve i clienti di First e Business Class, si trasformerà in un take-away bar con posti a sedere limitati e protocolli di distanziamento sociale in atto. Il bar continua a servire vini, liquori, bevande analcoliche e spuntini preconfezionati che i clienti possono consumare nel comfort dei propri posti. I clienti possono anche effettuare gli ordini dai loro posti, se preferiscono. Le social areas in Business Class su aeromobili Boeing 777 selezionati e in First Class sono state riaperte con snack preconfezionati per i clienti.

I clienti di First Class possono ancora una volta fare la doccia a 40.000 piedi. I luxury spa products saranno forniti in individual amenity bags a ciascun cliente. I set includono gli elementi essenziali per il benessere del premiato marchio irlandese biologico e sostenibile VOYA, un telo da bagno usa e getta e un menu per scegliere servizi aggiuntivi.

Dal 1° novembre, l’esperienza culinaria a bordo di Emirates tornerà al suo servizio esclusivo, osservando rigorosi protocolli di igiene. I clienti di tutte le classi potranno gustare pasti a più portate e scegliere tra una selezione gratuita di bevande tra cui vino e birra, succhi e bevande analcoliche. I cocktail saranno serviti anche nelle classi premium. In Economy Class, i clienti possono scegliere tra 2 vini; in Business Class, i clienti possono scegliere tra 6 vini tra cui porto e champagne, mentre in First Class, i clienti avranno una selezione di 11 vini tra cui un vino da dessert, porto e champagne Dom Perignon.

L’app Emirates è stata inoltre migliorata per consentire ai clienti a bordo di sfogliare i menu sui propri dispositivi personali sia online che offline con l’ultimo aggiornamento dell’app.

Emirates lancerà presto un drink di benvenuto nelle classi premium chiamato Vitality Boost, in First e Business Class. Gli chef e i nutrizionisti della compagnia aerea hanno creato una rinfrescante miscela per dare ai clienti una carica di salute durante il loro viaggio. La bevanda vegana e ricca di sostanze nutritive è ricca di antiossidanti e priva di glutine e zuccheri aggiunti. L’health drink sarà un alimento base a bordo e continuamente rinfrescata per offrire sapori diversi. I clienti possono anche scegliere tra una vasta gamma di drink di benvenuto tra cui champagne e altri succhi.

Il pluripremiato intrattenimento in volo di Emirates, ice, continua ad aggiungere nuovi contenuti ogni mese. A ottobre, 25 nuovi successi di Hollywood, 197 ore di novità in TV e una selezione della serie MasterClass sono stati aggiunti al catalogo di intrattenimento che vanta oltre 4.500 canali.

