SKY express seleziona i motori CFM LEAP-1A per la sua flotta A320neo

La compagnia aerea greca SKY express ha selezionato il motore LEAP-1A di CFM International per equipaggiare quattro nuovi aeromobili A320neo (leggi anche qui). L’engine order ha un valore di 130 milioni di dollari USA al prezzo di listino. La compagnia aerea acquisirà in leasing anche altri due A320neo con motori LEAP.

La compagnia aerea con base ad Atene è stata fondata nel 2005 e finora ha operato principalmente voli nazionali. L’acquisizione degli A320neo è in linea con la sua strategia di aprire rotte internazionali in Europa.

“Abbiamo scelto il motore LEAP sulla base della pluriennale esperienza di CFM nella motorizzazione di aeromobili single-aisle. L’affidabilità dei motori CFM, combinata con la fuel efficiency e le performance ambientali, saranno le risorse chiave per supportare la crescita sostenibile della nostra compagnia”, afferma Ioannis Grylos, owner of SKY express and Head of IOGR Group of Companies. “In SKY express scegliamo sempre le soluzioni migliori. Ecco perché abbiamo scelto di collaborare con il fornitore di motori numero uno per aeromobili commerciali con oltre 100 posti”.

“Siamo onorati di essere stati selezionati per far parte del futuro di SKY express”, ha affermato Gaël Meheust, presidente e CEO di CFM International. “La decisione di SKY express è un riconoscimento dei vantaggi forniti dal motore LEAP in termini di utilizzo degli asset e ci impegna a offrire a questa giovane compagnia il world-class support di CFM mentre lancia la sua nuova flotta”.

Da quando è entrato in servizio commerciale nel 2016, il motore LEAP-1A ha registrato più di 7 milioni di ore di volo, con 65 operatori che beneficiano della sua efficienza nei consumi e delle minori emissioni di CO2 rispetto alla generazione precedente, insieme a una significativa riduzione della noise footprint.

(Ufficio Stampa CFM International)